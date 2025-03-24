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«Зенит» — самый популярный клуб в России. «Реал» выше «Спартака»

В топ-10 самых популярных в России спортивных клубов попали только футбольные команды. Лучшая из хоккейных — «Вашингтон Кэпиталз» — лишь на 11-м месте.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"


Как сообщает «Кинопоиск», «Зенит» стал самым популярным клубом России в 2024 году. Данные были получены благодаря индексу «Кинопоиск Pro Спорт» — новому инструменту измерения популярности спорта в России среди интернет-пользователей. При подсчете учитывались запросы аудитории в интернете. Для того чтобы запрос был засчитан, нужно было, чтобы пользователь перешел по одной из ссылок и провёл на странице не менее двух минут.

В топ-15 самых популярных для российской аудитории клубов попало 13 футбольных команд и две хоккейные, которые оказались за пределами 10 лучших.

Топ-15 выглядит следующим образом:

  1. «Зенит»
  2. «Реал» Мадрид
  3. «Спартак»
  4. «Барселона»
  5. ЦСКА
  6. «Краснодар»
  7. «Динамо» Москва
  8. «Ростов»
  9. «Локомотив»
  10. «Манчестер Сити»
  11. «Вашингтон Кэпиталз»
  12. «Арсенал» Лондон
  13. «Крылья Советов»
  14. «Ливерпуль»
  15. «Авангард»