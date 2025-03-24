«Зенит» — самый популярный клуб в России. «Реал» выше «Спартака»

Как сообщает «Кинопоиск», «Зенит» стал самым популярным клубом России в 2024 году. Данные были получены благодаря индексу «Кинопоиск Pro Спорт» — новому инструменту измерения популярности спорта в России среди интернет-пользователей. При подсчете учитывались запросы аудитории в интернете. Для того чтобы запрос был засчитан, нужно было, чтобы пользователь перешел по одной из ссылок и провёл на странице не менее двух минут.
В топ-15 самых популярных для российской аудитории клубов попало 13 футбольных команд и две хоккейные, которые оказались за пределами 10 лучших.
Топ-15 выглядит следующим образом:
- «Зенит»
- «Реал» Мадрид
- «Спартак»
- «Барселона»
- ЦСКА
- «Краснодар»
- «Динамо» Москва
- «Ростов»
- «Локомотив»
- «Манчестер Сити»
- «Вашингтон Кэпиталз»
- «Арсенал» Лондон
- «Крылья Советов»
- «Ливерпуль»
- «Авангард»