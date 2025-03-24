«Зенит» — самый популярный клуб в России. «Реал» выше «Спартака»



Как сообщает «Кинопоиск», «Зенит» стал самым популярным клубом России в 2024 году. Данные были получены благодаря индексу «Кинопоиск Pro Спорт» — новому инструменту измерения популярности спорта в России среди интернет-пользователей. При подсчете учитывались запросы аудитории в интернете. Для того чтобы запрос был засчитан, нужно было, чтобы пользователь перешел по одной из ссылок и провёл на странице не менее двух минут.