Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Погребняк посоветовал футболистам «Зенита» позакрывать рты

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Павел Погребняк заявил, что игрокам «сине-бело-голубых» необходимо сконцентрироваться на концовке чемпионата. Об этом сообщает «Чемпионат».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее полузащитники «Зенита» Максим Глушенков и Андрей Мостовой критически высказались о своей игровой роли в команде после зимнего перерыва.

«Сергей Богданович умеет контролировать раздевалку. Не думаю, что он оставит это. Если слова Мостового и Глушенкова — это действительно так, то Семак с этим разберётся. У него всё четко! Мне кажется, футболистам “Зенита” надо рты-то позакрывать и сконцентрироваться на концовке чемпионата. И добыть долгожданную победу в 100-летие клуба», — сказал Погребняк.

В этом сезоне Глушенков провел 17 матчей за «Зенит», в которых забил десять мячей и отдал две голевые передачи. На счету Мостового 25 матчей, шесть голов и четыре голевые передачи.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на три балла. В воскресенье, 30 марта, «сине-бело-голубые» дома сыграют с казанским «Рубином». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.