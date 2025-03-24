Погребняк посоветовал футболистам «Зенита» позакрывать рты

Ранее полузащитники «Зенита» Максим Глушенков и Андрей Мостовой критически высказались о своей игровой роли в команде после зимнего перерыва.
«Сергей Богданович умеет контролировать раздевалку. Не думаю, что он оставит это. Если слова Мостового и Глушенкова — это действительно так, то Семак с этим разберётся. У него всё четко! Мне кажется, футболистам “Зенита” надо рты-то позакрывать и сконцентрироваться на концовке чемпионата. И добыть долгожданную победу в 100-летие клуба», — сказал Погребняк.
В этом сезоне Глушенков провел 17 матчей за «Зенит», в которых забил десять мячей и отдал две голевые передачи. На счету Мостового 25 матчей, шесть голов и четыре голевые передачи.
«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на три балла. В воскресенье, 30 марта, «сине-бело-голубые» дома сыграют с казанским «Рубином». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.