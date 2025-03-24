Погребняк посоветовал футболистам «Зенита» позакрывать рты

«Сергей Богданович умеет контролировать раздевалку. Не думаю, что он оставит это. Если слова Мостового и Глушенкова — это действительно так, то Семак с этим разберётся. У него всё четко! Мне кажется, футболистам “Зенита” надо рты-то позакрывать и сконцентрироваться на концовке чемпионата. И добыть долгожданную победу в 100-летие клуба», — сказал Погребняк.