Ефремов хочет посетить матч «Спартака» после выхода из тюрьмы

«Обсуждали с ним неоднократно это. Знаю, что он болельщик “Спартака” — даже не любитель, а настоящий профессионал в этом. Он действительно любит “Спартак”. Говорил, что скучает по “Спартаку”, — приводит“Спорт-Экспресс” слова адвоката Ефремова Юрия Падалко.