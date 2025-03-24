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Ефремов хочет посетить матч «Спартака» после выхода из тюрьмы

Актер Михаил Ефремов, который является болельщиком московского «Спартака», выйдет из тюрьмы досрочно. 24 марта Ефремову одобрили условно-досрочное освобождение (УДО).

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Обсуждали с ним неоднократно это. Знаю, что он болельщик “Спартака” — даже не любитель, а настоящий профессионал в этом. Он действительно любит “Спартак”. Говорил, что скучает по “Спартаку”, — приводит“Спорт-Экспресс” слова адвоката Ефремова Юрия Падалко.

24 марта Михаилу Ефремову одобрили УДО из колонии. По словам прокурора, цель уголовного наказания была достигнута, однако в случае освобождения Ефремову нужно запретить управлять транспортом на три года.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Михаила Ефремова — будучи пьяным, он выехал на встречную полосу в центре Москвы. В результате столкновения внедорожника актера с фургоном Lada не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии.

После 21 тура «Спартак» набрал 43 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на 3 балла. 30 марта «Спартак» в Грозном сыграет с «Ахматом».