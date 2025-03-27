Кокорин — о трансфере Соболева из «Спартака» в «Зенит»: Не понял

«Положа руку на сердце… Я хорошо отношусь и к Соболю, и к “Зениту”, но, откровенно говоря, вообще не понял его move (англ. — переход) туда. Там сильная, очень конкурентная среда. И переходы из “Спартака” воспринимаются зенитовскими фанатами очень болезненно, с этим нужно справиться и не факт, что у каждого это получится. Даже когда я туда переходил, часто слышал в свой адрес мат, и это нелегко. Это точно не welcome (англ. — приветствуется). Сначала нужно с этим справиться, а после этого еще и хорошую игру показывать.



Я ему желаю удачи, хотя, повторюсь, не понял этого перехода ни с точки зрения Саши, ни с точки зрения “Зенита”. Наверное, ситуация так сложилась, что уже нельзя было не уйти, созрел конфликт. Но если уж уходить, то уходить, чтобы постоянно играть в футбол. Он молодой парень. Сейчас самое важное, за что можно цепляться — это играть в футбол», — сказал Кокорин в выпуске «РБ Спорт. Подкаст».