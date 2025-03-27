Боярский объяснил, чем ему не нравится новый стадион «Зенита»

Народный артист России и фанат «Зенита» Михаил Боярский сказал, что, в отличие от стадиона «Петровский», на «Газпром Арене», которая является домашней для футболистов «Зенита», у болельщиков нет возможности докричаться до игроков.
«Я с удовольствием болел на стадионе “Петровский”. Он был уютный, контактный, там эмоции зрителей передавались спортсменам. Сейчас такой возможности нет. На “Газпром-Арене” я сижу достаточно далеко от поля, хоть и на хорошей трибуне. Но докричаться до игроков или произвести какое-то эмоциональное воздействие на игру практически невозможно. Это огромный стадион, он поглощает все звуки, и зрелищный эффект не такой сильный, как на “Петровском”. Возможно, отчасти от того, что зрительская эмоция заглушена, и это передается игрокам», — сказал актер в интервью ТАСС.
«Контакт был очень близкий, и можно было докричаться до скамейки игроков, поблагодарить и подбодрить их. Сейчас это невозможно. Я был на стадионе вместе с Денисом Мацуевым. Несмотря на то, что он человек чрезвычайно эмоциональный, все его эмоциональные выклики тонули в огромной чаше стадиона, ничего не было слышно. В этом смысле можно позавидовать хоккеистам. Все-таки в хоккейной коробке более тесные взаимоотношения между зрителями и игроками», — добавил Боярский.
Первый официальный матч на «Газпром-Арене» состоялся 22 апреля 2017 года, когда «Зенит» принял «Урал» (2:0). На стадионе прошли четыре матча Кубка конфедераций 2017 года, включая финальный, семь игр чемпионата мира 2018 года и семь встреч чемпионата Европы 2021 года.