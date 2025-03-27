Боярский объяснил, чем ему не нравится новый стадион «Зенита»

«Я с удовольствием болел на стадионе “Петровский”. Он был уютный, контактный, там эмоции зрителей передавались спортсменам. Сейчас такой возможности нет. На “Газпром-Арене” я сижу достаточно далеко от поля, хоть и на хорошей трибуне. Но докричаться до игроков или произвести какое-то эмоциональное воздействие на игру практически невозможно. Это огромный стадион, он поглощает все звуки, и зрелищный эффект не такой сильный, как на “Петровском”. Возможно, отчасти от того, что зрительская эмоция заглушена, и это передается игрокам», — сказал актер в интервью ТАСС.