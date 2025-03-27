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РФС показал видео с дополнительными ракурсами гола Мартинса

РФС ответил «Зениту» на претензии по поводу победного гола «Спартака», опубликовав видео с объяснением как работает технология офсайдных линий.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

На видео помимо разъяснения принципов работы системы ВАР также представлены три дополнительных ракурса гола полузащитника Кристофера Мартинса на второй добавленной минуте матча 21-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» (2:1). Офсайдные линии на каждом из трех ракурсов (основном, тактическом и правом офсайдном) подтверждают отсутствие положения вне игры.

Ранее ЭСК РФС признала, что гол «Спартака» был засчитан верно. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что в клубе «с этим решением категорически не согласны». Позднее клуб опубликовал раскадровку момента с голевой передачей на Мартинса.

«Зенит» проиграл «Спартаку» впервые с ноября 2017 года. После поражения «сине-бело-голубые» откатились на третью строчку в турнирной таблице. Отставание команды Сергея Семака от лидирующего «Краснодара» составляет три балла. В воскресенье, 30 марта, «Зенит» дома сыграет с казанским «Рубином».