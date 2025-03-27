Каррера: Нет объяснения, как я сделал «Спартак» чемпионом

— Вы понимаете, почему только вам после эпохи Романцева удалось привести «Спартак» к чемпионству?
— Наверное, потому что у меня был хороший переводчик, который объяснял тактику игрокам. Это шутка, но у меня нет объяснения, на самом деле.
— Вы пророчите чемпионство «Спартаку». За счет чего этого может добиться Станкович?
— За счет своей работы. Судя по результатам, он делает ее хорошо. Но сейчас я не смотрю матчи «Спартака», не знаю сильные и слабые стороны команды, поэтому мне сложно сказать, — цитирует Карреру «РБ Спорт».
Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 года по октябрь 2018 года и помог клубу одержать первую за 16 лет победу в чемпионате России. Последним местом работы 60-летнего специалиста был выступающий в итальянской Серии С «Асколи», из которого Каррера был уволен в конце сентября 2024 года.