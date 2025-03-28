Карпин назвал главное отличие Москвы от Ростова-на-Дону

«В Москве перед тем, как договариваешься о встрече, нужно прикидывать, успею я или нет. Конечно, в Ростове‑на‑Дону такой проблемы с пробками не существует. Если ты живешь в центре Ростова‑на‑Дону, то 15 минут дороги и ты на месте.
В начале марта я только переехал в Москву, и уже 15−16 числа начался сбор национальной команды. С точки зрения отца и мужа ничего не поменялось за это время, все как и всегда — я был на работе. Пока сложно говорить, но сейчас пройдет время до июня, когда будет сбор, тогда и посмотрим», — сказал Карпин.
В конце февраля Карпин покинул пост главного тренера «Ростова», сосредоточившись на работе в сборной России. Он возглавлял клуб с 2017 года.
В марте сборная России под руководством Карпина разгромила Гренаду (5:0) и Замбию (5:0).