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Карпин назвал главное отличие Москвы от Ростова-на-Дону

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в эфире «Матч ТВ» назвал главное отличие Москвы от Ростова-на-Дону.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Анна Мейер/ФК "Зенит"/ТАСС

«В Москве перед тем, как договариваешься о встрече, нужно прикидывать, успею я или нет. Конечно, в Ростове‑на‑Дону такой проблемы с пробками не существует. Если ты живешь в центре Ростова‑на‑Дону, то 15 минут дороги и ты на месте.

В начале марта я только переехал в Москву, и уже 15−16 числа начался сбор национальной команды. С точки зрения отца и мужа ничего не поменялось за это время, все как и всегда — я был на работе. Пока сложно говорить, но сейчас пройдет время до июня, когда будет сбор, тогда и посмотрим», — сказал Карпин.

В конце февраля Карпин покинул пост главного тренера «Ростова», сосредоточившись на работе в сборной России. Он возглавлял клуб с 2017 года.

В марте сборная России под руководством Карпина разгромила Гренаду (5:0) и Замбию (5:0).