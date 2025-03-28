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Семак высказался о решении ЭСК РФС после матча со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал решения ЭКС РФС по итогам матча 21-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2). Об этом сообщает «Чемпионат».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

Ранее ЭСК РФС признала, что победный гол «Спартака» был засчитан верно. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что в клубе «с этим решением категорически не согласны». Позднее клуб опубликовал раскадровку момента с голевой передачей на Мартинса.

«Мы не получили ответов по поводу ошибок с карточками. Что касается офсайдных линий, система работает не на все 100. У меня сложилось впечатление, что офсайд был, — я это увидел по телевизионной картинке. По какой точке выставлена позиция нашего игрока? По черной перчатке Мартинса? Этого нам не объяснили. Очень спорный и очень важный момент матча. Но все споры остаются на уровне руководства клубов. Наша задача играть и тренироваться», — сказал Семак.

«Зенит» проиграл «Спартаку» впервые с ноября 2017 года. После поражения «сине-бело-голубые» откатились на третью строчку в турнирной таблице. Отставание команды Сергея Семака от лидирующего «Краснодара» составляет три балла. В воскресенье, 30 марта, «Зенит» дома сыграет с казанским «Рубином».