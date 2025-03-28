Семак высказался о решении ЭСК РФС после матча со «Спартаком»

«Мы не получили ответов по поводу ошибок с карточками. Что касается офсайдных линий, система работает не на все 100. У меня сложилось впечатление, что офсайд был, — я это увидел по телевизионной картинке. По какой точке выставлена позиция нашего игрока? По черной перчатке Мартинса? Этого нам не объяснили. Очень спорный и очень важный момент матча. Но все споры остаются на уровне руководства клубов. Наша задача играть и тренироваться», — сказал Семак.