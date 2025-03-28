Дзюба рассказал, когда планирует завершить карьеру

В этом сезоне 36-летний Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола (235) и лучшим снайпером в истории сборной России (31).
«Контракт с “Акроном” истекает в конце этого сезона. По будущему пока четкого понимания нет. Летом сяду и подумаю, чего я вообще хочу от своей жизни. Скорее всего поиграю еще год, но не больше. У меня просто есть цель — сыграть свой последний сезон под любимым 22-м номером.
Я по-прежнему выдерживаю уровень РПЛ, могу давать результат чисто на характере. Но я не хочу в старости быть инвалидом, который ползает по полю. Организм сильно изнашивается. Сборы с каждым разом даются все тяжелее, приходиться себя заставлять. Постоянно что-то болит, тренируешься и играешь через боль. Пока эмоции от футбола у меня стоят выше этой боли, но с каждым днем их позиции становятся все ближе друг к другу», — сказал Дзюба.
В нынешнем сезоне Дзюба провел за «Акрон» 15 матчей, забил шесть мячей и отдал три голевые передачи.
«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В воскресенье, 31 марта, тольяттинцы дома сыграют с «Ростовом». Начало матча — в 18:30 по московскому времени.