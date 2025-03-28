Стали известны составы матча «Крылья Советов» — «Локомотив»

Стали известны стартовые составы на матч между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» в 22-м туре РПЛ. Игра пройдет на «Солидарность Арене» в Самаре. Начало — в 18.30 по московскому времени.
Стартовый состав «Крыльев Советов»: Сергей Песьяков, Николай Рассказов, Александр Солдатенков (капитан), Гленн Бейл, Фернандо Констанца, Томас Гальдамес, Доминик Ороз, Иван Олейников, Роман Ежов, Сергей Бабкин, Иван Сергеев.
Стартовый состав «Локомотива»: Илья Лантратов (капитан), Максим Ненахов, Александр Сильянов, Лукас Фассон, Илья Самошников, Жерзино Ньямси, Артем Тимофеев, Наир Тикнизян, Алексей Батраков, Артем Карпукас, Дмитрий Воробьев.
После 21 тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 46 очков. На второй строчке располагается московский «Спартак» (43 очка). Тройку лидеров замыкает петербургский «Зенит» (43 очка). «Локомотив» — четвертый. «Крылья» расположились на 12-й строчке.