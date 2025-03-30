Матч «Ахмат» — «Спартак» 30 марта 2025 года: когда начало и где смотреть

«Спартак» из четырех матчей после зимней паузы выиграл три. В Кубке прошел «Акрон», а в РПЛ одолел «Оренбург» и «Зенит», но уступил «Рубину». Благодаря этим результатам красно-белые вышли в полуфинал Пути регионов и, набрав 43 очка в РПЛ, оттеснили «Зенит» со второго места в чемпионате, отставая на 3 очка от лидирующего «Краснодара». «Ахмат» тоже идет без поражений этой весной: обыгран «Рубин», ничьи с «Локомотивом» и «Химками» плюс победный четвертьфинал Пути регионов в Кубке в гостях с «Краснодаром». В РПЛ грозненцы остаются в зоне стыковых матчей, занимая перед этим туром 14-е место с 18 очками.