Матч «Ахмат» — «Спартак» 30 марта 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 16:30 мск на стадионе «Ахмат Арена». Главный арбитр встречи — Василий Казарцев (Санкт-Петербург). В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
«Спартак» из четырех матчей после зимней паузы выиграл три. В Кубке прошел «Акрон», а в РПЛ одолел «Оренбург» и «Зенит», но уступил «Рубину». Благодаря этим результатам красно-белые вышли в полуфинал Пути регионов и, набрав 43 очка в РПЛ, оттеснили «Зенит» со второго места в чемпионате, отставая на 3 очка от лидирующего «Краснодара». «Ахмат» тоже идет без поражений этой весной: обыгран «Рубин», ничьи с «Локомотивом» и «Химками» плюс победный четвертьфинал Пути регионов в Кубке в гостях с «Краснодаром». В РПЛ грозненцы остаются в зоне стыковых матчей, занимая перед этим туром 14-е место с 18 очками.
Долгое время клуб из Грозного был удобным соперником для московского «Спартака», но последняя победа красно-белых над «Ахматом» была одержана в декабре 2021 года. В последующих четырех матчах в рамках РПЛ зафиксированы три ничьи и одна победа «Ахмата» — в предыдущий визит «Спартака» в Грозный (2:1). Матч первого круга в Москве завершился со счетом 0:0.
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Букмекеры отдают предпочтение в этой встрече «Спартаку». Коэффициент на выигрыш гостей составляет 1.94, а на победу грозненцев — 3.80. Ничья считается более вероятной, чем успех хозяев — 3.65. Прогноз на результативность остается неопределенным. Тотал больше 2,5 и меньше 2,5 предлагается с одинаковым коэффициентом 1.90. В игре скорее отличатся голами обе команды, нежели нет. «Обе забьют — да» предлагают с коэффициентом 1.79.