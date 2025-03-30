Матч «Зенит» — «Рубин» 30 марта 2025 года: когда начало и где смотреть

«Зенит» занимает третье место в чемпионате России с 43 очками после поражения в предыдущем туре от московского «Спартака» (1:2). Ранее в марте действующие чемпионы страны сыграли вничью с ЦСКА дома (0:0) и обыграли в гостях «Факел» (2:0). «Рубин» располагается на 7-й строчке, набрав 32 очка. В весенних турах РПЛ у казанцев поражение в гостях от «Ахмата» (1:2) и две домашние победы — над «Спартаком» (2:1) и «Пари НН» (1:0).