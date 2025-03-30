Матч «Зенит» — «Рубин» 30 марта 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 19:30 мск на стадионе «Газпром Арена». Главный арбитр встречи — Павел Кукуян (Сочи). В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
«Зенит» занимает третье место в чемпионате России с 43 очками после поражения в предыдущем туре от московского «Спартака» (1:2). Ранее в марте действующие чемпионы страны сыграли вничью с ЦСКА дома (0:0) и обыграли в гостях «Факел» (2:0). «Рубин» располагается на 7-й строчке, набрав 32 очка. В весенних турах РПЛ у казанцев поражение в гостях от «Ахмата» (1:2) и две домашние победы — над «Спартаком» (2:1) и «Пари НН» (1:0).
В нынешнем сезоне соперники встречаются уже в четвертый раз. Подопечные Сергея Семака выиграли все три очных матча с командой Рашида Рахимова. Сначала «Зенит» крупно победил в игре первого круга чемпионата на чужом поле (4:0), а затем был сильнее в обеих встречах группового раунда Кубка России: 1:0 в Казани и 2:0 в Санкт-Петербурге.
Результаты прошедших матчей и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.
Букмекеры уверены в домашней победе «Зенита». Коэффициент на выигрыш действующих чемпионов составляет 1.31. Возможная победа «Рубина» оценивается коэффициентом 10.0, а ничья — 5.40. Голы ждут только в одни ворота. Ставка «обе забьют — нет» предложена с коэффициентом 1.55. На тотал больше 2.5 голов можно поставить за 1.83, а меньше 2.5 — 1.97.