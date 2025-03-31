Семак оценил игру Александра Соболева в матче с «Рубином»

Напомним, «Зенит» на своем поле разгромил «Рубин». В составе победителей забитыми мячами отметились Лусиано Гонду (51-я минута), Густаво Мантуан (59), Матео Кассьерра (73) и Андрей Мостовой (75). На 55-й минуте защитник «Рубина» Алексей Грицаенко получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
— Вы сегодня дали шанс Александру Соболеву, он вышел в стартовом составе, не использовал два момента, и вы его заменили уже в перерыве. Можно ли сказать, что он не воспользовался своим шансом?
— Нет, нельзя. Вы правы абсолютно, были у него хорошие эпизоды. Моменты же просто так не возникают — он находится в той позиции, в которой нужно: и один момент, и второй. Были еще моменты, он действовал неплохо. Что касается подыгрышей, пока брака многовато, но в остальном у нас есть опция Лусиано, альтернативный вариант. Дали и одному и другому нашему форварду сыграть, тот же Матео вышел на поле. У нас достаточная группа игроков, чтобы освежить игру или заменить кого-то. А Сашу Соболева заменил, потому что когда нападающий не забивает один момент, второй — уверенность тоже пропадает. Как говорят, не совсем пошло. А когда сразу начинает залетать… Наверное, мы бы его оставили, но у нас была опция, и мы ее использовали, — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
Александр Соболев перешел в «Зенит» в августе 2024 года из «Спартака» за €10 млн. В текущем сезоне нападающий провел за клуб 21 матч во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 46 очками, уступая лидирующему «Краснодару» 3 балла. В следующем туре команда Сергея Семака на выезде сыграет с московским «Локомотивом».