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Семак оценил игру Александра Соболева в матче с «Рубином»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру нападающего Александра Соболева в матче 22-го тура РПЛ с «Рубином» (4:0).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
14

Напомним, «Зенит» на своем поле разгромил «Рубин». В составе победителей забитыми мячами отметились Лусиано Гонду (51-я минута), Густаво Мантуан (59), Матео Кассьерра (73) и Андрей Мостовой (75). На 55-й минуте защитник «Рубина» Алексей Грицаенко получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

— Вы сегодня дали шанс Александру Соболеву, он вышел в стартовом составе, не использовал два момента, и вы его заменили уже в перерыве. Можно ли сказать, что он не воспользовался своим шансом?

— Нет, нельзя. Вы правы абсолютно, были у него хорошие эпизоды. Моменты же просто так не возникают — он находится в той позиции, в которой нужно: и один момент, и второй. Были еще моменты, он действовал неплохо. Что касается подыгрышей, пока брака многовато, но в остальном у нас есть опция Лусиано, альтернативный вариант. Дали и одному и другому нашему форварду сыграть, тот же Матео вышел на поле. У нас достаточная группа игроков, чтобы освежить игру или заменить кого-то. А Сашу Соболева заменил, потому что когда нападающий не забивает один момент, второй — уверенность тоже пропадает. Как говорят, не совсем пошло. А когда сразу начинает залетать… Наверное, мы бы его оставили, но у нас была опция, и мы ее использовали, — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Александр Соболев перешел в «Зенит» в августе 2024 года из «Спартака» за €10 млн. В текущем сезоне нападающий провел за клуб 21 матч во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 46 очками, уступая лидирующему «Краснодару» 3 балла. В следующем туре команда Сергея Семака на выезде сыграет с московским «Локомотивом».

Зенит
4:0
Первый тайм: 0:0
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 22
30.03.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 33806 зрителей
Главные тренеры
Сергей Семак
Рашид Рахимов
Голы
Зенит
Лусиано Гонду
(Педро)
51′
Густаво Мантуан
(Луис Энрике)
59′
Матео Кассьерра
(Луис Энрике)
73′
Андрей Мостовой
(Матео Кассьерра)
74′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
25
Страхиня Эракович
8
Маркус Вендел
11
Луис Энрике
27
Нино
14′
28
Нуралы Алип
5
Вильмар Барриос
83′
4
Юрий Горшков
67
Максим Глушенков
46′
30
Матео Кассьерра
7
Александр Соболев
46′
32
Лусиано Гонду
24
Педро
70′
70
Огнен Мимович
31
Густаво Мантуан
34′
70′
17
Андрей Мостовой
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
15
Игор Вуячич
27
Алексей Грицаенко
45+1′
54′
70
Дмитрий Кабутов
51
Илья Рожков
70′
23
Руслан Безруков
6
Угочукву Иву
63′
5
Рустамжон Ашурматов
22
Велдин Ходжа
63′
21
Александр Зотов
88′
30
Валентин Вада
56′
8
Богдан Йочич
90
Марвин Чуни
56′
19
Олег Иванов
99
Дардан Шабанхаджай
67′
24
Никола Чумич
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
24
Удары (всего)
4
7
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
1
4
Фолы
13
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти