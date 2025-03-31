Семак оценил игру Александра Соболева в матче с «Рубином»

— Нет, нельзя. Вы правы абсолютно, были у него хорошие эпизоды. Моменты же просто так не возникают — он находится в той позиции, в которой нужно: и один момент, и второй. Были еще моменты, он действовал неплохо. Что касается подыгрышей, пока брака многовато, но в остальном у нас есть опция Лусиано, альтернативный вариант. Дали и одному и другому нашему форварду сыграть, тот же Матео вышел на поле. У нас достаточная группа игроков, чтобы освежить игру или заменить кого-то. А Сашу Соболева заменил, потому что когда нападающий не забивает один момент, второй — уверенность тоже пропадает. Как говорят, не совсем пошло. А когда сразу начинает залетать… Наверное, мы бы его оставили, но у нас была опция, и мы ее использовали, — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».