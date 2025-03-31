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Алип: пил чай, ел вафли, а тут говорят: «Разминайся, выходишь»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип заявил, что не был готов к раннему выходу на поле в матче 22-го тура РПЛ против «Рубина» (4:0). Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

Казахстанский футболист вышел на поле на 14-й минуте, заменив бразильского защитника Нино, который покинул поле из‑за повреждения головы.

«Скажу честно, я не готовился. Пил чай с Димой Чистяковым, ели вафли, и тут говорят: “Разминайся, выйдешь на поле”. Тяжело было сразу войти, надо было чуть‑чуть подышать, побегать. Главное — победили и не пропустили. В первом тайме чуть торопились, хотели забить быстрый гол. К сожалению, не получилось. Из‑за этого чуть‑чуть была скованность. Во втором тайме, слава богу, забили первыми, а дальше уже сами видели», — сказал Алип.

«Зенит» вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ, опередив московский «Спартак». Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет три очка. В субботу, 5 апреля, «Зенит» на выезде сыграет с «Локомотивом».

Зенит
4:0
Первый тайм: 0:0
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 22
30.03.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 33806 зрителей
Главные тренеры
Сергей Семак
Рашид Рахимов
Голы
Зенит
Лусиано Гонду
(Педро)
51′
Густаво Мантуан
(Луис Энрике)
59′
Матео Кассьерра
(Луис Энрике)
73′
Андрей Мостовой
(Матео Кассьерра)
74′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
25
Страхиня Эракович
8
Маркус Вендел
11
Луис Энрике
27
Нино
14′
28
Нуралы Алип
5
Вильмар Барриос
83′
4
Юрий Горшков
67
Максим Глушенков
46′
30
Матео Кассьерра
7
Александр Соболев
46′
32
Лусиано Гонду
24
Педро
70′
70
Огнен Мимович
31
Густаво Мантуан
34′
70′
17
Андрей Мостовой
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
15
Игор Вуячич
27
Алексей Грицаенко
45+1′
54′
70
Дмитрий Кабутов
51
Илья Рожков
70′
23
Руслан Безруков
6
Угочукву Иву
63′
5
Рустамжон Ашурматов
22
Велдин Ходжа
63′
21
Александр Зотов
88′
30
Валентин Вада
56′
8
Богдан Йочич
90
Марвин Чуни
56′
19
Олег Иванов
99
Дардан Шабанхаджай
67′
24
Никола Чумич
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
24
Удары (всего)
4
7
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
1
4
Фолы
13
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти