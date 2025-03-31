Алип: пил чай, ел вафли, а тут говорят: «Разминайся, выходишь»

«Скажу честно, я не готовился. Пил чай с Димой Чистяковым, ели вафли, и тут говорят: “Разминайся, выйдешь на поле”. Тяжело было сразу войти, надо было чуть‑чуть подышать, побегать. Главное — победили и не пропустили. В первом тайме чуть торопились, хотели забить быстрый гол. К сожалению, не получилось. Из‑за этого чуть‑чуть была скованность. Во втором тайме, слава богу, забили первыми, а дальше уже сами видели», — сказал Алип.