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Фанаты «Спартака» частично отменили бойкот матчей из-за Fan ID

Фанатская группировка «Спартака» «Фратрия» объявила о частичной отмене бойкота посещения матчей команды из-за введения паспорта болельщика Fan ID.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

«Фратрия» призвала фанатов вернуться на игры команды в Кубке и Суперкубке России, на которые действие Fan ID не распространяется.

«В январе 2022 года ОФ и ультрас-группами “Спартака” было принято решение о начале бойкота матчей РПЛ и Кубка России в связи с введением с сезона-2022/23 паспорта болельщика. Прошло более трех лет бойкота на посещение всех официальных матчей основы. Мы не отказались от этого и на финале Кубка России-2022.

Сегодня стоит признать, что нашим уходом с трибун мы оказали услугу лоббистам Fan ID, которые достигли своей главной цели — оставили стадионы без фанатов во всех матчах. Мы добровольно отказались от возможности показать контраст между яркой и активной фанатской трибуной на играх Кубка России и театральной атмосферой РПЛ, довольствуясь редкими выставочными играми, где невозможно создать атмосферу, аналогичную официальным соревнованиям.

Время диктует свои условия. За три года и на нас, и на нашу страну обрушились испытания, никак не связанные с фанатизмом. Остро встал вопрос о дальнейшем существовании нашего движа. К сожалению, “Спартак-2”, игры женской команды, хоккей и регби не могут заменить нам матчи основного футбольного клуба. Эти площадки позволяют лишь поддерживать жизнь в движении, без перспектив на дальнейшее развитие. В начале 2022 года нами было принято трудное, но, как казалось на тот момент, верное решение. Спустя три года мы можем констатировать, что ожидаемого эффекта оно не дало, и нам необходимо иначе выражать свою позицию по поводу Fan ID.

Десятилетиями мы поддерживали “Спартак”, и нашими усилиями ковалась слава спартаковского движения. Призываем с сегодняшнего дня вернуться на игры основной команды в рамках Кубка и Суперкубка России, не требующих оформления паспорта болельщика. На финальный матч Кубка и матчи РПЛ бойкот сохраняется. Мы уважаем позицию коллективов, не подписавших данное заявление, но ради поддержки команды и жизни трибуны не видим иного решения для себя», — сказано в заявлении «Фратрии».

15 апреля «Спартак» примет «Урал» в ½ финала Пути регионов Кубка России.