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Боярский: готов съесть шляпу в случае чемпионства «Зенита»

Народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в интервью ТАСС заявил, что готов съесть свою шляпу в случае победы «сине-бело-голубых» в РПЛ в этом сезоне.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Андрей Чепакин/ТАСС

«Я, как правило, не такой уж щедрый на обещания. Но ради престижа команды на многое готов. В крайнем случае, если “Зенит” в этом году займет первое место, я бы съел шляпу. Потихонечку, по кусочку, но съел.

В этом году к 100-летию клуба мне бы очень хотелось что-то сделать, не знаю что. Мне же не звонить по телефону каждому футболисту — я не тренер и не психолог. Но поддержать, чтобы они знали, что, что бы ни случилось, мы болели, болеем и будем болеть только за “Зенит”, — сказал Боярский.

В сентябре 2007 года Боярский пообещал, что в случае чемпионства «Зенита» на протяжении года везде носить фирменный шарф команды. Спустя два месяца «сине-бело-голубые» впервые стали чемпионами России и Боярский сдержал свое обещание.

«Зенит» вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ, опередив московский «Спартак». Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет три очка. В субботу, 5 апреля, «Зенит» на выезде сыграет с «Локомотивом».

Зенит
4:0
Первый тайм: 0:0
Рубин
Футбол, Премьер-лига, Тур 22
30.03.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 33806 зрителей
Главные тренеры
Сергей Семак
Рашид Рахимов
Голы
Зенит
Лусиано Гонду
(Педро)
51′
Густаво Мантуан
(Луис Энрике)
59′
Матео Кассьерра
(Луис Энрике)
73′
Андрей Мостовой
(Матео Кассьерра)
74′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
25
Страхиня Эракович
8
Маркус Вендел
11
Луис Энрике
27
Нино
14′
28
Нуралы Алип
5
Вильмар Барриос
83′
4
Юрий Горшков
67
Максим Глушенков
46′
30
Матео Кассьерра
7
Александр Соболев
46′
32
Лусиано Гонду
24
Педро
70′
70
Огнен Мимович
31
Густаво Мантуан
34′
70′
17
Андрей Мостовой
Рубин
38
Евгений Ставер
2
Егор Тесленко
15
Игор Вуячич
27
Алексей Грицаенко
45+1′
54′
70
Дмитрий Кабутов
51
Илья Рожков
70′
23
Руслан Безруков
6
Угочукву Иву
63′
5
Рустамжон Ашурматов
22
Велдин Ходжа
63′
21
Александр Зотов
88′
30
Валентин Вада
56′
8
Богдан Йочич
90
Марвин Чуни
56′
19
Олег Иванов
99
Дардан Шабанхаджай
67′
24
Никола Чумич
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
24
Удары (всего)
4
7
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
1
4
Фолы
13
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Адлан Хатуев
(Россия, Грозный)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти