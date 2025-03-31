Боярский: готов съесть шляпу в случае чемпионства «Зенита»

«Я, как правило, не такой уж щедрый на обещания. Но ради престижа команды на многое готов. В крайнем случае, если “Зенит” в этом году займет первое место, я бы съел шляпу. Потихонечку, по кусочку, но съел.
В этом году к 100-летию клуба мне бы очень хотелось что-то сделать, не знаю что. Мне же не звонить по телефону каждому футболисту — я не тренер и не психолог. Но поддержать, чтобы они знали, что, что бы ни случилось, мы болели, болеем и будем болеть только за “Зенит”, — сказал Боярский.
В сентябре 2007 года Боярский пообещал, что в случае чемпионства «Зенита» на протяжении года везде носить фирменный шарф команды. Спустя два месяца «сине-бело-голубые» впервые стали чемпионами России и Боярский сдержал свое обещание.
«Зенит» вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ, опередив московский «Спартак». Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет три очка. В субботу, 5 апреля, «Зенит» на выезде сыграет с «Локомотивом».