Боярский: готов съесть шляпу в случае чемпионства «Зенита»

«Я, как правило, не такой уж щедрый на обещания. Но ради престижа команды на многое готов. В крайнем случае, если “Зенит” в этом году займет первое место, я бы съел шляпу. Потихонечку, по кусочку, но съел.



В этом году к 100-летию клуба мне бы очень хотелось что-то сделать, не знаю что. Мне же не звонить по телефону каждому футболисту — я не тренер и не психолог. Но поддержать, чтобы они знали, что, что бы ни случилось, мы болели, болеем и будем болеть только за “Зенит”, — сказал Боярский.