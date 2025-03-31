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Ламин Ямаль следит за результатами «Химок» в РПЛ

Об этом сообщил главный тренер подмосковного клуба Франк Артига, который долгое время работал в системе «Барселоны».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Главный тренер «Химок» Франк Артига допустил, что 17-летний игрок «Барселоны» прилетит в Россию.

— Вы выкладывали фотографию с Ямалем. Знает ли он о клубе «Химки» и следит ли за результатами?
— Да, конечно. Я ему рассказывал о «Химках». Но у нас есть свой Ямаль — Бакаев.

— Возможно, Ямаль прилетит в Россию на ваш матч?
— Это возможно, — приводит «РБ Спорт» слова тренера «Химок».

Франк Артига восемь лет работал в структуре «Барселоны». Он выиграл 12 чемпионских титулов в юношеском и молодежном футболе Испании. 17-летний Ямаль — чемпион Европы 2024 года в составе сборной Испании. В минувшем году Ламин Ямаль стал обладателем Трофея Копа и приза «Golden Boy», вручаемых лучшему молодому футболисту года.

В нынешнем сезоне РПЛ «Химки» после 22 туров занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка. 6 апреля подопечные Франка Артиги сыграют на выезде с махачкалинским «Динамо».