Ламин Ямаль следит за результатами «Химок» в РПЛ

Главный тренер «Химок» Франк Артига допустил, что 17-летний игрок «Барселоны» прилетит в Россию.
— Вы выкладывали фотографию с Ямалем. Знает ли он о клубе «Химки» и следит ли за результатами?
— Да, конечно. Я ему рассказывал о «Химках». Но у нас есть свой Ямаль — Бакаев.
— Возможно, Ямаль прилетит в Россию на ваш матч?
— Это возможно, — приводит «РБ Спорт» слова тренера «Химок».
Франк Артига восемь лет работал в структуре «Барселоны». Он выиграл 12 чемпионских титулов в юношеском и молодежном футболе Испании. 17-летний Ямаль — чемпион Европы 2024 года в составе сборной Испании. В минувшем году Ламин Ямаль стал обладателем Трофея Копа и приза «Golden Boy», вручаемых лучшему молодому футболисту года.
В нынешнем сезоне РПЛ «Химки» после 22 туров занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка. 6 апреля подопечные Франка Артиги сыграют на выезде с махачкалинским «Динамо».