СМИ: Если сезон признают неудачным, гендиректором «Локо» станет Борис Ротенберг

«Акционеры “Локомотива” уже обсуждали с Ротенбергом перспективы того, чтобы он сменил Леонченко после этого сезона. Если это произойдет, свой пост председателя совета директоров покинет и Юрий Нагорных», — добавил источник «Чемпионата».