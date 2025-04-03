СМИ: Если сезон признают неудачным, гендиректором «Локо» станет Борис Ротенберг

«Акционеры “Локомотива” уже обсуждали с Ротенбергом перспективы того, чтобы он сменил Леонченко после этого сезона. Если это произойдет, свой пост председателя совета директоров покинет и Юрий Нагорных», — добавил источник «Чемпионата».
После 22 туров Российской Премьер-лиги «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. «Железнодорожники» на 9 баллов отстают от лидирующего «Краснодара». 5 апреля подопечные Михаила Галактионова дома сыграют с занимающим второе место в турнирной таблице «Зенитом».
52-летний Владимир Леонченко занимает пост генерального директора «Локомотива» с 2020 года. Сейчас Борис Ротенберг занимает пост директора департамента развития молодежного футбола «Локомотива». Ротенберг играл за красно-зеленых с 2016-го по 2022 года.
Борис Ротенберг — младший брат Романа Ротенберг, который является главным тренером хоккейного СКА и сборной «Россия 25».