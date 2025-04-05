Матч «Локомотив» — «Зенит» 5 апреля 2025 года: когда начало и где смотреть

Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Зениту». Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 2.05. На выигрыш дома москвичей можно поставить за 3.65. Ничья оценена в 3.60. В матче ожидаются голы в те и другие ворота. Поставить на «обе забьют — да» можно за 1.69.