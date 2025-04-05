Матч «Локомотив» — «Зенит» 5 апреля 2025 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 17:30 мск на стадионе «РЖД Арена». Главный арбитр встречи — Артем Чистяков (Азов). В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
«Зенит» после 22 туров занимает второе место в чемпионате России с 46 очками, отставая на 3 балла от «Краснодара». В предыдущем туре действующие чемпионы России разгромили дома казанский «Рубин» (4:0). «Локомотив» на шестом месте с 40 очками. Неделю назад железнодорожники потерпели крупное поражение в Самаре от «Крыльев Советов» (1:5).
В рамках первого круга соперники сыграли вничью в Санкт-Петербурге (1:1), обменявшись голами во втором тайме. Счет открыл полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой, а через 17 минут равенство на табло установил хавбек «Локомотива» Алексей Батраков. Результаты прошедших матчей и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.
У «Локомотива» под вопросом участие в матче Баринова и Пиняева из-за состояния здоровья. У «Зенита» проблемы с правом флангом обороны: профильные игроки этого амплуа Волков и Караваев травмированы, а закрывавший эту позицию Густаво Мантуан пропускает матч из-за 4 желтых карточек. Вероятно, с первых минут на месте правого защитника появится новичок петербуржцев Огнен Мимович.
Букмекеры отдают небольшое предпочтение «Зениту». Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 2.05. На выигрыш дома москвичей можно поставить за 3.65. Ничья оценена в 3.60. В матче ожидаются голы в те и другие ворота. Поставить на «обе забьют — да» можно за 1.69.