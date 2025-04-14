«Кайфанул от футбола». Глушенков — о разгроме «Краснодара»

«Конечно, кайфанул сегодня от футбола. Мы сделали результат, который нам был нужен. Сейчас немного отдохнём и начнём готовиться к следующим матчам, потому что у нас ещё два очка отставания. Просто победа нам не помогла бы, теперь при равенстве очков мы будем выше. Что эта победа значит? Эта победа означает, что мы приблизились к “Краснодару” на расстояние двух очков и у нас есть преимущество по личным встречам. Больше ничего не значит», — сказал Глушенков.