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«Кайфанул от футбола». Глушенков — о разгроме «Краснодара»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков прокомментировал разгромную победу над «Краснодаром» (4:1) в домашнем матче 24-го тура РПЛ. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
19

25-летний футболист провел на поле 84 минуты и стал автором третьего мяча своей команды.

«Конечно, кайфанул сегодня от футбола. Мы сделали результат, который нам был нужен. Сейчас немного отдохнём и начнём готовиться к следующим матчам, потому что у нас ещё два очка отставания. Просто победа нам не помогла бы, теперь при равенстве очков мы будем выше. Что эта победа значит? Эта победа означает, что мы приблизились к “Краснодару” на расстояние двух очков и у нас есть преимущество по личным встречам. Больше ничего не значит», — сказал Глушенков.

В конце марта Глушенков после товарищеской игры сборной России против Гренады (5:0) заявил, что не испытывает кайфа от футбола в матчах за «Зенит» после зимнего перерыва.

Благодаря победе «Зенит» вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ, сократив отставание от «Краснодара» до двух очков. В воскресенье, 20 апреля, «Зенит» дома сыграет с «Химками». Начало матча — в 16:30 по московскому времени.

Зенит
4:1
Первый тайм: 2:1
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 24
13.04.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 57101 зритель
Главные тренеры
Сергей Семак
Мурад Мусаев
Голы
Зенит
Андрей Мостовой
29′
Лусиано Гонду
(Андрей Мостовой)
38′
Максим Глушенков
(Маркус Вендел)
80′
Луис Энрике
(Александр Соболев)
90′
Краснодар
Никита Кривцов
(Джон Кордоба)
16′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
25
Страхиня Эракович
27
Нино
5
Вильмар Барриос
11
Луис Энрике
76′
8
Маркус Вендел
89′
14
Саша Зделар
17
Андрей Мостовой
73′
79′
6
Ваня Дркушич
67
Максим Глушенков
84′
7
Александр Соболев
32
Лусиано Гонду
84′
30
Матео Кассьерра
31
Густаво Мантуан
73′
89′
77
Ильзат Ахметов
Краснодар
1
Станислав Агкацев
4
Диего Коста
15
Лукас Оласа
71′
10
Эдуард Сперцян
31
Фернанду да Силва Кайо
9
Джон Кордоба
20
Джованни Гонсалес
60′
98
Сергей Петров
11
Жоау Батчи
60′
6
Кевин Ленини
88′
53
Александр Черников
45+5′
60′
90
Дэвид Мозес Кобнан
88
Никита Кривцов
79′
8
Данила Козлов
40
Олакунле Олусегун
74′
19
Федор Смолов
Статистика
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
3
7
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
2
16
Фолы
25
0
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти