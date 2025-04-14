Медведев отреагировал на слухи о премиальных в «Зените»

«Прежде всего, поздравляю всех болельщиков “Зенита” с волевой, разгромной и яркой победой над “Краснодаром”. Не случайно четыре игрока “Зенита” — Мостовой, Вендел, Глушенков и Лусиано — были включены в сборную тура.



Но, похоже, не всем нравятся игра и победы “Зенита”, включая ряд средств массовой информации. Вместо того, чтобы разбирать тактические, технические и индивидуальные действия в этой игре, в которой и “Краснодар” был очень хорош в первом тайме, эти СМИ работали по принципу “брехать — не пахать, сбрехнул — отдохнул”.



В связи с этим хочется перефразировать другую пословицу: “Ври, но знай меру”. Конечно, в “Зените” есть четкая система премирования, нацеленная на конечный результат. Вброшенные же перед игрой с “Краснодаром” цифры так же далеки от реальности, как Луна от Земли», — сказал Медведев.