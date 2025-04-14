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Медведев отреагировал на слухи о премиальных в «Зените»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слухи о том, что игроки получат премиальные за разгромную победу над «Краснодаром» (4:1). Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
19

Перед матчем Sport24 сообщил, что «Зенит» заплатит игрокам по 250 тыс. евро (23,5 млн рублей) в случае победы над «Краснодаром» с разницей в три мяча и более. Также клуб из Санкт-Петербурга повысил премиальные за чемпионство — с 800 тыс. до 1,4 млн евро (131,5 млн рублей).

«Прежде всего, поздравляю всех болельщиков “Зенита” с волевой, разгромной и яркой победой над “Краснодаром”. Не случайно четыре игрока “Зенита” — Мостовой, Вендел, Глушенков и Лусиано — были включены в сборную тура.

Но, похоже, не всем нравятся игра и победы “Зенита”, включая ряд средств массовой информации. Вместо того, чтобы разбирать тактические, технические и индивидуальные действия в этой игре, в которой и “Краснодар” был очень хорош в первом тайме, эти СМИ работали по принципу “брехать — не пахать, сбрехнул — отдохнул”.

В связи с этим хочется перефразировать другую пословицу: “Ври, но знай меру”. Конечно, в “Зените” есть четкая система премирования, нацеленная на конечный результат. Вброшенные же перед игрой с “Краснодаром” цифры так же далеки от реальности, как Луна от Земли», — сказал Медведев.

Благодаря победе «Зенит» вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ, сократив отставание от «Краснодара» до двух очков. В воскресенье, 20 апреля, «Зенит» дома сыграет с «Химками». Начало матча — в 16:30 по московскому времени.

Зенит
4:1
Первый тайм: 2:1
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 24
13.04.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 57101 зритель
Главные тренеры
Сергей Семак
Мурад Мусаев
Голы
Зенит
Андрей Мостовой
29′
Лусиано Гонду
(Андрей Мостовой)
38′
Максим Глушенков
(Маркус Вендел)
80′
Луис Энрике
(Александр Соболев)
90′
Краснодар
Никита Кривцов
(Джон Кордоба)
16′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
25
Страхиня Эракович
27
Нино
5
Вильмар Барриос
11
Луис Энрике
76′
8
Маркус Вендел
89′
14
Саша Зделар
17
Андрей Мостовой
73′
79′
6
Ваня Дркушич
67
Максим Глушенков
84′
7
Александр Соболев
32
Лусиано Гонду
84′
30
Матео Кассьерра
31
Густаво Мантуан
73′
89′
77
Ильзат Ахметов
Краснодар
1
Станислав Агкацев
4
Диего Коста
15
Лукас Оласа
71′
10
Эдуард Сперцян
31
Фернанду да Силва Кайо
9
Джон Кордоба
20
Джованни Гонсалес
60′
98
Сергей Петров
11
Жоау Батчи
60′
6
Кевин Ленини
88′
53
Александр Черников
45+5′
60′
90
Дэвид Мозес Кобнан
88
Никита Кривцов
79′
8
Данила Козлов
40
Олакунле Олусегун
74′
19
Федор Смолов
Статистика
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
3
7
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
2
16
Фолы
25
0
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти