Медведев отреагировал на слухи о премиальных в «Зените»

Перед матчем Sport24 сообщил, что «Зенит» заплатит игрокам по 250 тыс. евро (23,5 млн рублей) в случае победы над «Краснодаром» с разницей в три мяча и более. Также клуб из Санкт-Петербурга повысил премиальные за чемпионство — с 800 тыс. до 1,4 млн евро (131,5 млн рублей).
«Прежде всего, поздравляю всех болельщиков “Зенита” с волевой, разгромной и яркой победой над “Краснодаром”. Не случайно четыре игрока “Зенита” — Мостовой, Вендел, Глушенков и Лусиано — были включены в сборную тура.
Но, похоже, не всем нравятся игра и победы “Зенита”, включая ряд средств массовой информации. Вместо того, чтобы разбирать тактические, технические и индивидуальные действия в этой игре, в которой и “Краснодар” был очень хорош в первом тайме, эти СМИ работали по принципу “брехать — не пахать, сбрехнул — отдохнул”.
В связи с этим хочется перефразировать другую пословицу: “Ври, но знай меру”. Конечно, в “Зените” есть четкая система премирования, нацеленная на конечный результат. Вброшенные же перед игрой с “Краснодаром” цифры так же далеки от реальности, как Луна от Земли», — сказал Медведев.
Благодаря победе «Зенит» вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ, сократив отставание от «Краснодара» до двух очков. В воскресенье, 20 апреля, «Зенит» дома сыграет с «Химками». Начало матча — в 16:30 по московскому времени.