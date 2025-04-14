Булыкин: Игрокам «Краснодара» не хватает мастерства

В воскресенье «Краснодар» на выезде уступил петербургскому «Зениту» со счетом 1:4 в матче 24‑го тура РПЛ.
— Как оцените встречу «Краснодара» с «Зенитом»?
— «Зенит» хорошо сыграл. Показал свои качества и реализацию, а «Краснодар» мало показал, еще и в защите плохо сыграл.
— «Зенит» как-то легко обыграл команду Мусаева…
— Да, все время «Зенит» так проходит по «Краснодару»: в Суперкубке, в первом круге правда проиграли, но во втором отыгрались. Теперь нужно набирать очки в других матчах, а не в противостояниях друг с другом. Скрытый финал «Краснодар» проиграл.
— «Быки» часто ошибаются в важных матчах. Так было и в прошлом сезоне. Не кажется, что команде не хватает командного духа?
— Нет, им не хватает мастерства. Обыгрывают команды послабее: играют в атаке намного лучше, защитники так не ошибаются. Но с такими командами, как «Зенит», это сразу выявляется. Впереди ничего не создают, сзади столько ошибок, что тяжело сражаться с топ‑клубами, — цитирует Дмитрия Булыкина Betonmobile.
«Краснодар» с 52 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, «Зенит» идет на втором месте, отставая от подопечных Мурада Мусаева на 2 балла.
Дмитрий Булыкин известен по выступлениям за московские «Локомотив» и «Динамо», леверкузенский «Байер 04», «Андерлехт» и «Аякс». Игравший на позиции форварда футболист имеет в своем активе 15 матчей и 7 забитых мячей в составе сборной России.