Булыкин: Игрокам «Краснодара» не хватает мастерства

— Да, все время «Зенит» так проходит по «Краснодару»: в Суперкубке, в первом круге правда проиграли, но во втором отыгрались. Теперь нужно набирать очки в других матчах, а не в противостояниях друг с другом. Скрытый финал «Краснодар» проиграл.