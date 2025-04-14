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Булыкин: Игрокам «Краснодара» не хватает мастерства

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что футболистам «Краснодара» не хватает мастерства для стабильной игры против ведущих команд РПЛ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
18

В воскресенье «Краснодар» на выезде уступил петербургскому «Зениту» со счетом 1:4 в матче 24‑го тура РПЛ.

— Как оцените встречу «Краснодара» с «Зенитом»?

— «Зенит» хорошо сыграл. Показал свои качества и реализацию, а «Краснодар» мало показал, еще и в защите плохо сыграл.

— «Зенит» как-то легко обыграл команду Мусаева…

— Да, все время «Зенит» так проходит по «Краснодару»: в Суперкубке, в первом круге правда проиграли, но во втором отыгрались. Теперь нужно набирать очки в других матчах, а не в противостояниях друг с другом. Скрытый финал «Краснодар» проиграл.

— «Быки» часто ошибаются в важных матчах. Так было и в прошлом сезоне. Не кажется, что команде не хватает командного духа?

— Нет, им не хватает мастерства. Обыгрывают команды послабее: играют в атаке намного лучше, защитники так не ошибаются. Но с такими командами, как «Зенит», это сразу выявляется. Впереди ничего не создают, сзади столько ошибок, что тяжело сражаться с топ‑клубами, — цитирует Дмитрия Булыкина Betonmobile.

«Краснодар» с 52 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ, «Зенит» идет на втором месте, отставая от подопечных Мурада Мусаева на 2 балла.

Дмитрий Булыкин известен по выступлениям за московские «Локомотив» и «Динамо», леверкузенский «Байер 04», «Андерлехт» и «Аякс». Игравший на позиции форварда футболист имеет в своем активе 15 матчей и 7 забитых мячей в составе сборной России.

Зенит
4:1
Первый тайм: 2:1
Краснодар
Футбол, Премьер-лига, Тур 24
13.04.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 57101 зритель
Главные тренеры
Сергей Семак
Мурад Мусаев
Голы
Зенит
Андрей Мостовой
29′
Лусиано Гонду
(Андрей Мостовой)
38′
Максим Глушенков
(Маркус Вендел)
80′
Луис Энрике
(Александр Соболев)
90′
Краснодар
Никита Кривцов
(Джон Кордоба)
16′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
25
Страхиня Эракович
27
Нино
5
Вильмар Барриос
11
Луис Энрике
76′
8
Маркус Вендел
89′
14
Саша Зделар
17
Андрей Мостовой
73′
79′
6
Ваня Дркушич
67
Максим Глушенков
84′
7
Александр Соболев
32
Лусиано Гонду
84′
30
Матео Кассьерра
31
Густаво Мантуан
73′
89′
77
Ильзат Ахметов
Краснодар
1
Станислав Агкацев
4
Диего Коста
15
Лукас Оласа
71′
10
Эдуард Сперцян
31
Фернанду да Силва Кайо
9
Джон Кордоба
20
Джованни Гонсалес
60′
98
Сергей Петров
11
Жоау Батчи
60′
6
Кевин Ленини
88′
53
Александр Черников
45+5′
60′
90
Дэвид Мозес Кобнан
88
Никита Кривцов
79′
8
Данила Козлов
40
Олакунле Олусегун
74′
19
Федор Смолов
Статистика
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
3
7
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
2
16
Фолы
25
0
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти