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Суперкомпьютер определил главных претендентов на вылет из РПЛ

Суперкомпьютер Opta после 24-го тура чемпионата России по футболу обновил прогноз на итоги сезона в РПЛ.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Суперкомпьютер авторитетной статистической платформы Opta Sports обновил прогноз на исход Российской Премьер-Лиги в сезоне-2024/2025. В частности, искусственный интеллект определил вероятность вылета в Первую лигу команд, находящихся в нижней части турнирной таблицы. Так, шансы «Оренбурга» финишировать вне зоны вылета и стыковых матчей (12-е место) составляют всего 0,2%.

Шансы команд на прямой вылет из РПЛ после 24-го тура:

  • «Оренбург»: 91,5%;
  • «Факел»: 82,3%;
  • «Пари НН»: 22,1%;
  • «Ахмат»: 2,6%;
  • «Химки»: 1,4%.

После 24 туров «Оренбург» занимает в турнирной таблице РПЛ последнее место с 14 очками. На 15-й строчке располагается «Факел», у которого 15 очков. 14-е место занимает «Пари НН», у нижегородцев 20 набранных очков. «Химки» и «Ахмат» располагаются соответственно на 12-м и 13-м месте, у них по 23 очка в сезоне.