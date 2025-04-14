Суперкомпьютер определил главных претендентов на вылет из РПЛ

После 24 туров «Оренбург» занимает в турнирной таблице РПЛ последнее место с 14 очками. На 15-й строчке располагается «Факел», у которого 15 очков. 14-е место занимает «Пари НН», у нижегородцев 20 набранных очков. «Химки» и «Ахмат» располагаются соответственно на 12-м и 13-м месте, у них по 23 очка в сезоне.