Черчесов: «Спартак» в матче с «Динамо» Мх отдал «золотые» очки

11 апреля «Спартак» уступил дома махачкалинскому «Динамо» со счетом 1:2 в матче 24‑го тура Российской Премьер-лиги.
— Как‑то первые таймы у «Спартака» не идут, не знаю, по какой причине это происходит, но, как говорили в наше время, это уже звоночек. В итоге в матче с «Динамо» отдали золотые очки. «Спартак» дал лишний импульс преследователям, в то же время отрываются лидеры, — сказал Черчесов в эфире программы «Громко» на канале «Матч ТВ».
В следующем туре подопечные Деяна Станковича на выезде встретятся с тольяттинским «Акроном».
После 24-го тура РПЛ «Краснодар» занимает первую строчку с 52 очками, «Зенит» идет вторым с 50 баллами, а «Спартак» замыкает тройку с 47 очками. До конца турнира осталось шесть матчей.
Станислав Черчесов возглавлял сборную России с 2016-го по 2021 год, под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году. Специалист также работал в «Спартаке», «Тереке», «Амкаре», московском «Динамо», венгерском «Ференцвароше», польской «Легии» и сборной Казахстана, откуда был уволен в январе 2025 года.