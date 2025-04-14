Черчесов: «Спартак» в матче с «Динамо» Мх отдал «золотые» очки

— Как‑то первые таймы у «Спартака» не идут, не знаю, по какой причине это происходит, но, как говорили в наше время, это уже звоночек. В итоге в матче с «Динамо» отдали золотые очки. «Спартак» дал лишний импульс преследователям, в то же время отрываются лидеры, — сказал Черчесов в эфире программы «Громко» на канале «Матч ТВ».