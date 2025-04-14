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Черчесов: «Спартак» в матче с «Динамо» Мх отдал «золотые» очки

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что московский «Спартак» отдал ключевые очки в борьбе за золотые медали Российской Премьер-лиги.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

11 апреля «Спартак» уступил дома махачкалинскому «Динамо» со счетом 1:2 в матче 24‑го тура Российской Премьер-лиги.

— Как‑то первые таймы у «Спартака» не идут, не знаю, по какой причине это происходит, но, как говорили в наше время, это уже звоночек. В итоге в матче с «Динамо» отдали золотые очки. «Спартак» дал лишний импульс преследователям, в то же время отрываются лидеры, — сказал Черчесов в эфире программы «Громко» на канале «Матч ТВ».

В следующем туре подопечные Деяна Станковича на выезде встретятся с тольяттинским «Акроном».

После 24-го тура РПЛ «Краснодар» занимает первую строчку с 52 очками, «Зенит» идет вторым с 50 баллами, а «Спартак» замыкает тройку с 47 очками. До конца турнира осталось шесть матчей.

Станислав Черчесов возглавлял сборную России с 2016-го по 2021 год, под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году. Специалист также работал в «Спартаке», «Тереке», «Амкаре», московском «Динамо», венгерском «Ференцвароше», польской «Легии» и сборной Казахстана, откуда был уволен в январе 2025 года.

Спартак
1:2
Первый тайм: 0:2
Динамо Мх
Футбол, Премьер-лига, Тур 24
11.04.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Хасанби Биджиев
Голы
Спартак
Тео Бонгонда
68′
Динамо Мх
Даниил Денисов
10′
Уссем Мрезиг
(Темиркан Сундуков)
16′
Нереализованные пенальти
Спартак
Хесус Мануэль Медина
86′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
6
Срджан Бабич
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
35
Кристофер Мартинс
8
Маркиньос
2
Олег Рябчук
37′
7
Пабло Солари
80′
97
Даниил Денисов
45+4′
46′
47
Роман Зобнин
9
Манфред Угальде
33′
11
Ливай Гарсия
77
Тео Бонгонда
77′
19
Хесус Мануэль Медина
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
4
Идар Шумахов
77
Темиркан Сундуков
16
Уссем Мрезиг
47
Никита Глушков
2′
70
Валентин Пальцев
13
Сослан Кагермазов
3′
89′
9
Ражаб Магомедов
22
Мохамед Аззи
77′
54
Илья Кирш
10
Джавад Хоссейннеджад
65′
21
Абдулпаша Джабраилов
11
Эгаш Касинтура
89′
19
Кирилл Зинович
25
Гамид Агаларов
65′
7
Абакар Гаджиев
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
21
Удары (всего)
9
8
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
6
18
Фолы
17
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Боковой судья
Арам Петросян
(Россия, Бронницы)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти