Матч «Акрон» — «Спартак» 19 апреля 2025 года: когда начало и где смотреть

После 24 туров чемпионата России «Акрон» располагался на 9-м месте в таблице, набрав 28 очков. Неделю назад представители Самарской области дома одолели аутсайдера воронежский «Факел» со счетом 1:0, прервав серию из четырех поражений подряд во всех турнирах, которая началась с кубковой игры против «Спартака» (2:3), тоже в Самаре. В матче с «Факелом» единственный гол на счету Артема Дзюбы, который является лучшим бомбардиром команды в чемпионате с 6 забитыми мячами.