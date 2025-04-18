Матч «Акрон» — «Спартак» 19 апреля 2025 года: когда начало и где смотреть

Встреча начнется в 14:30 мск на стадионе «Солидарность Самара Арена». Главный арбитр встречи — Алексей Сухой (Люберцы). В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
После 24 туров чемпионата России «Акрон» располагался на 9-м месте в таблице, набрав 28 очков. Неделю назад представители Самарской области дома одолели аутсайдера воронежский «Факел» со счетом 1:0, прервав серию из четырех поражений подряд во всех турнирах, которая началась с кубковой игры против «Спартака» (2:3), тоже в Самаре. В матче с «Факелом» единственный гол на счету Артема Дзюбы, который является лучшим бомбардиром команды в чемпионате с 6 забитыми мячами.
«Спартак» после той победы над «Акроном» на этой неделе преодолел следующий раунд Пути регионов в Кубке России, разгромив дома екатеринбургский «Урал» со счетом 3:0 (голы — Мартинс, Маркиньос, Барко). Следующий соперник по сетке турнира — столичное «Динамо» (29 апреля). В РПЛ красно-белые занимают третье место после 24 туров, набрав 47 очков. В предыдущем туре «Спартак» на своем поле сенсационно уступил «Динамо» из Махачкалы со счетом 1:2. Единственный гол «Спартака» записал на свой счет Тео Бонгонда.
«Акрон» прежде обыгрывал «Спартак» — в Кубке России и товарищеском матче — но в этом сезоне дважды уступил. Помимо кубковой встречи в рамках первого круга РПЛ «Спартак» нанес «Акрону» крупное поражение со счетом 4:0 благодаря дублям Манфреда Угальде и Тео Бонгонда. Из-за перебора карточек в матче не примут участия защитник «Спартака» Даниил Денисов, а также главный тренер красно-белых Деян Станкович и его ассистент Ненад Сакич.
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Букмекеры считают фаворитом гостей. На победу «Спартака» принимают ставки с коэффициентом 1.69. На выигрыш «Акрона» — 4.50, на ничью — 4.20. Скорее всего, в игре будут голы. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 1.81, а «обе забьют — да» — 1.84.