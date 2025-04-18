Стадион «Краснодара» будет переименован в «Ozon Арену»

Контракт с одним из крупнейших российских маркетплейсов рассчитан до 2029 года. Также планируется, что в следующем сезоне логотип Ozon появится на игровой форме «быков».
«Сегодня мы представляем новый этап в истории “Краснодара”. Официально объявляем о стратегическом партнерстве с Ozon. Уверены, что сегодняшнее подписание положит начало долгосрочному и плодотворному сотрудничеству. Мы сделали первый шаг. С 1 мая наш стадион будет носить название “Ozon Арена”, — сказал Хашиг.
Стадион «Краснодара», вмещающий 35 179 зрителей, был открыт в декабре 2016 года. Его строительство обошлось в 20 млрд рублей, которые полностью были выделены владельцем клуба Сергеем Галицким. С момента своего открытия стадион не имел коммерческого названия и назывался просто «Краснодар».
На стадионе «Краснодара» прошли пять матчей сборной России, в том числе товарищеская игра против «Брунея» (11:0) в ноябре 2024 года.
«Краснодар» лидирует в турнинрной таблице РПЛ, на два очка опережая «Зенит». В субботу, 18 апреля, «быки» дома сыграют с «Ахматом». Начало матча — в 19:30 по московскому времени.
Для «Краснодара» это будет последний домашний матч перед переименованием стадиона.