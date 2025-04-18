Стадион «Краснодара» будет переименован в «Ozon Арену»

«Сегодня мы представляем новый этап в истории “Краснодара”. Официально объявляем о стратегическом партнерстве с Ozon. Уверены, что сегодняшнее подписание положит начало долгосрочному и плодотворному сотрудничеству. Мы сделали первый шаг. С 1 мая наш стадион будет носить название “Ozon Арена”, — сказал Хашиг.