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«Мне так стыдно». Миралем Пьянич объяснил, почему не знает, кто такой Овечкин

Боснийский полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич признался, что не знал российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

— Правда, что ты не знаешь, кто такой Овечкин?

— Мне так стыдно, честно говоря. К сожалению, я никогда хоккей не смотрел. Меня спрашивали по поводу последней игры. Я думал, что это футболист какой-то! И я не знал, что ответить. Я просто сказал, слушайте, извините, я не знаю. А потом на следующий день я прочитал в боснийской газете, в прессе, что это был российский хоккеист, который побил рекорд по количеству заброшенных шайб. И сказал, слушай, меня же спрашивали по этому вопросу.

Он настолько важен в России, а я… И мне очень стыдно, я очень сожалею, на самом деле, он где-то большая легенда, может быть, у меня будет возможность пойти на хоккей и посмотреть, — сказал Пьянич в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

Пьянич в сентябре 2024 года на правах свободного агента подписал контракт с московским ЦСКА. За армейский клуб босниец провел 18 матчей, в которых сделал 2 результативные передачи.

Миралем Пьянич известен по выступлениям за «Лион», «Рому», «Ювентус» и «Барселону». В составе туринского клуба он стал четырехкратным чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка страны и финалистом Лиги чемпионов. По информации Transfermarkt, Пьянич стал шестым игроком в истории РПЛ после Роберто Карлоса, Самуэля Это'О, Халка, Малкома и Клаудио Маркизио, чья рыночная стоимость по ходу карьеры превышала 50 миллионов евро.

После 24 туров РПЛ ЦСКА набрал 47 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице, на 5 баллов отставая от лидирующего «Краснодара». 20 апреля армейцы дома сыграют с самарскими «Крыльями Советов».