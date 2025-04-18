«Мне так стыдно». Миралем Пьянич объяснил, почему не знает, кто такой Овечкин

— Правда, что ты не знаешь, кто такой Овечкин?
— Мне так стыдно, честно говоря. К сожалению, я никогда хоккей не смотрел. Меня спрашивали по поводу последней игры. Я думал, что это футболист какой-то! И я не знал, что ответить. Я просто сказал, слушайте, извините, я не знаю. А потом на следующий день я прочитал в боснийской газете, в прессе, что это был российский хоккеист, который побил рекорд по количеству заброшенных шайб. И сказал, слушай, меня же спрашивали по этому вопросу.
Он настолько важен в России, а я… И мне очень стыдно, я очень сожалею, на самом деле, он где-то большая легенда, может быть, у меня будет возможность пойти на хоккей и посмотреть, — сказал Пьянич в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».
Пьянич в сентябре 2024 года на правах свободного агента подписал контракт с московским ЦСКА. За армейский клуб босниец провел 18 матчей, в которых сделал 2 результативные передачи.
Миралем Пьянич известен по выступлениям за «Лион», «Рому», «Ювентус» и «Барселону». В составе туринского клуба он стал четырехкратным чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка страны и финалистом Лиги чемпионов. По информации Transfermarkt, Пьянич стал шестым игроком в истории РПЛ после Роберто Карлоса, Самуэля Это'О, Халка, Малкома и Клаудио Маркизио, чья рыночная стоимость по ходу карьеры превышала 50 миллионов евро.
После 24 туров РПЛ ЦСКА набрал 47 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице, на 5 баллов отставая от лидирующего «Краснодара». 20 апреля армейцы дома сыграют с самарскими «Крыльями Советов».