«Мне так стыдно». Миралем Пьянич объяснил, почему не знает, кто такой Овечкин

— Мне так стыдно, честно говоря. К сожалению, я никогда хоккей не смотрел. Меня спрашивали по поводу последней игры. Я думал, что это футболист какой-то! И я не знал, что ответить. Я просто сказал, слушайте, извините, я не знаю. А потом на следующий день я прочитал в боснийской газете, в прессе, что это был российский хоккеист, который побил рекорд по количеству заброшенных шайб. И сказал, слушай, меня же спрашивали по этому вопросу.