Аршавин: эпизод с Верой мог бы повлиять на всю чемпионскую гонку

«На самом деле если бы Шадыханов поставил штрафной, а “Химки” бы забили, то этот эпизод мог бы повлиять на всю чемпионскую гонку. Хочется отметить “Химки”, потому что я предсказывал, что до гола “Зенита” будет сопротивление, а потом нет, но ничего этого не случилось. Магомед Адиев смог донести до ребят, футболисты собрались и полностью дисциплинированно играли 90−95 минут, старались, пластались», — сказал Аршавин.