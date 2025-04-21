Аршавин: эпизод с Верой мог бы повлиять на всю чемпионскую гонку

На 83-й минуте полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос на границе собственной штрафной площади грубо сыграл в подкате против полузащитника «Химок» Лукаса Вера. Главный арбитр встречи Павел Шадыханов не зафиксировал нарушения правил.
Вера попытался оспорить это решение и получил предупреждение. В свою очередь Барриос избежал четвертой желтой карточки в сезоне, из-за которой он пропустил бы следующий матч против московского «Динамо».
«На самом деле если бы Шадыханов поставил штрафной, а “Химки” бы забили, то этот эпизод мог бы повлиять на всю чемпионскую гонку. Хочется отметить “Химки”, потому что я предсказывал, что до гола “Зенита” будет сопротивление, а потом нет, но ничего этого не случилось. Магомед Адиев смог донести до ребят, футболисты собрались и полностью дисциплинированно играли 90−95 минут, старались, пластались», — сказал Аршавин.
«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, на два очка отставая от «Краснодара». В субботу, 26 апреля, «сине-бело-голубые» на выезде сыграют с московским «Динамо». Начало матча — в 14:00 по московскому времени.
Сергей Семак
Магомед Адиев
Лусиано Гонду
22′
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
6
Ваня Дркушич
27
Нино
5
Вильмар Барриос
24
Педро
8
Маркус Вендел
90′
4
Юрий Горшков
17
Андрей Мостовой
70′
28
Нуралы Алип
67
Максим Глушенков
81′
30
Матео Кассьерра
11
Луис Энрике
90′
14
Саша Зделар
32
Лусиано Гонду
70′
7
Александр Соболев
87
Никита Кокарев
5
Данил Степанов
14
Георгий Джикия
25
Александр Филин
72
Дани Фернандес
22
Роберт Мехия
32
Лукас Вера
84′
91
Антон Заболотный
11
Резиуан Мирзов
62′
97
Бутта Магомедов
17
Илья Берковский
46′
2
Петар Голубович
77
Алекс Корредера
78′
9
Александр Руденко
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
20
Удары (всего)
4
3
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
1
8
Фолы
20
2
Офсайды
0
Главный судья
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Валентин Мурашов
(Россия, Москва)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти