Матч «Динамо» Мх — «Краснодар» 25 апреля 2025 года: когда начало и где смотреть

За пять туров до финиша чемпионата «Краснодар» лидирует, набрав 55 очков и опережая занимающий в таблице «Зенит» на 2 очка. Этой весной «быки» одержали пять побед, один раз сыграли вничью и один раз уступили, как раз «Зениту». В минувшем туре «Краснодар» на своем поле одолел «Ахмат» со счетом 3:1.