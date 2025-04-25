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Матч «Динамо» Мх — «Краснодар» 25 апреля 2025 года: когда начало и где смотреть

В пятницу, 25 апреля, в первом матче 26-го тура чемпионата России по футболу махачкалинское «Динамо» на своем поле примет «Краснодар».

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Встреча начнется в 19:30 мск на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. Главный арбитр встречи — Артем Чистяков (Азов). В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.

За пять туров до финиша чемпионата «Краснодар» лидирует, набрав 55 очков и опережая занимающий в таблице «Зенит» на 2 очка. Этой весной «быки» одержали пять побед, один раз сыграли вничью и один раз уступили, как раз «Зениту». В минувшем туре «Краснодар» на своем поле одолел «Ахмат» со счетом 3:1.

Махачкалинское «Динамо» занимает 10-е место с 27 очками. В 2025 году у клуба из Дагестана 3 победы, ничья и 3 поражения в РПЛ. В предыдущем туре бело-голубые в гостях уступили «Оренбургу» со счетом 1:2.

В рамках первого круга нынешние соперники встретились уже во 2-м туре. Дебютанту РПЛ удалось в гостях добиться ничейного исхода (0:0) с одним из фаворитов чемпионата. Результаты прошедших матчей и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.

Букмекеры считают фаворитом матча «Краснодар». Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1.90. На победу махачкалинцев можно поставить с коэффициентом 4.20, на ничью — 3.50. Ожидается, что голов в игре будет мало. Коэффициент на тотал больше 2,5 установлен на отметке 2.23, а меньше 2,5 — 1.61.