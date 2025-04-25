«Пари НН» потроллил «Химки» за таблицу посещаемости клубов РПЛ

Ранее пресс-служба «Химок» опубликовала таблицу посещаемости, в которой клубы были отсортированы по доле населения города, в котором они базируются. По этому показателю они заняли четвертое место (0,94%), уступив лишь «Ростову» (1,16%), «Ахмату» (1,29%) и «Краснодару» (2,09%). При этом в абсолютных цифрах «Химки» являются худшей командой РПЛ по посещаемости.
Затем пресс-служба «Оренбурга» представила собственную версию рейтинга, в которой их клуб находится на первом месте с долей посещаемости 89%. Она была рассчитана для пятитысячного поселка Ростоши, в котором находится домашний стадион команды. В абсолютных цифрах «Оренбург» является второй худшей командой РПЛ по посещаемости после «Химок».
Позднее пресс-служба «Пари НН» ответила на публикации коллег из «Химок» и «Оренбурга», опубликовав таблицу клубов РПЛ по количеству букв в названии. В ней «Пари Нижний Новгород» занял первое место.
В 26-м туре РПЛ «Пари НН» дома сыграет с «Ахматом», «Оренбург» отправится на выезд к «Крыльям Советов», а «Химки» на своем поле примут «Акрон».