«Пари НН» потроллил «Химки» за таблицу посещаемости клубов РПЛ

Ранее пресс-служба «Химок» опубликовала таблицу посещаемости, в которой клубы были отсортированы по доле населения города, в котором они базируются. По этому показателю они заняли четвертое место (0,94%), уступив лишь «Ростову» (1,16%), «Ахмату» (1,29%) и «Краснодару» (2,09%). При этом в абсолютных цифрах «Химки» являются худшей командой РПЛ по посещаемости.