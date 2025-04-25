Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Пари НН» потроллил «Химки» за таблицу посещаемости клубов РПЛ

Пресс-служба «Пари НН» иронично отреагировала на публикацию «Химками» статистики посещаемости домашних матчей РПЛ, в которой подмосковный клуб находится на четвертом месте.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Пари Нижний Новгород"

Ранее пресс-служба «Химок» опубликовала таблицу посещаемости, в которой клубы были отсортированы по доле населения города, в котором они базируются. По этому показателю они заняли четвертое место (0,94%), уступив лишь «Ростову» (1,16%), «Ахмату» (1,29%) и «Краснодару» (2,09%). При этом в абсолютных цифрах «Химки» являются худшей командой РПЛ по посещаемости.

Затем пресс-служба «Оренбурга» представила собственную версию рейтинга, в которой их клуб находится на первом месте с долей посещаемости 89%. Она была рассчитана для пятитысячного поселка Ростоши, в котором находится домашний стадион команды. В абсолютных цифрах «Оренбург» является второй худшей командой РПЛ по посещаемости после «Химок».

Позднее пресс-служба «Пари НН» ответила на публикации коллег из «Химок» и «Оренбурга», опубликовав таблицу клубов РПЛ по количеству букв в названии. В ней «Пари Нижний Новгород» занял первое место.

В 26-м туре РПЛ «Пари НН» дома сыграет с «Ахматом», «Оренбург» отправится на выезд к «Крыльям Советов», а «Химки» на своем поле примут «Акрон».