Белоус: Дзюбе меру надо знать, не зря он сменил чуть ли не 10 клубов

«Не зря за свою карьеру Дзюба сменил чуть ли не 10 клубов. Несмотря на то, что он сейчас уже в почтенном возрасте для футбола, у него много таких моментов, где он пытается обострить ситуацию. Он — лидер раздевалки, у него футбольное мышление, прекрасная спартаковская школа, но иногда он переходит за грань фола.



Пытаться эпатировать лучше на футбольном поле за счет голов, передач. Он запомнится на долгое время в нашем футболе. Но в некоторых моментах надо быть поскромнее. Эпизод с лосем и львом — вопрос воспитания и меры. Такие эпизоды вносят определенное оживление, потому что об этом говорят болельщики, журналисты.



Месси любят за то, что он делает на футбольном поле, а за его пределами он скромный парень. Он не склонен к эпатажу. Дзюбе надо реализовываться на футбольном поле, а не за счет каких-то реплик, действий. Конечно, ради красного словца, не пожалеешь и родного отца, но меру надо знать», — сказал Белоус.