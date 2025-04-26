Матч «Ростов» — «Локомотив» 26 апреля 2025 года: когда начало и где смотреть

«Локомотив» занимает шестое место в чемпионате, а «Ростов» — седьмое, но у железнодорожников на 8 очков больше: 44 против 36. Команды уже три раза играли между собой в этом сезоне и встретятся еще дважды. Дело в том, что они попали в одну группу на Пути РПЛ Кубка России, где «Локо» победил дома 1:0, а в Ростове-на-Дону в основное время была зафиксирована ничья 2:2, после чего гости оказались удачливее в серии пенальти. В московском матче первого круга РПЛ «Локомотив» опять победил, теперь со счетом 3:2, сегодня состоится ответная игра, а уже через три дня в Черкизове эти команды разыграют путевку в финал Пути регионов.