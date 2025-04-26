Матч «Ростов» — «Локомотив» 26 апреля 2025 года: когда начало и где смотреть

Встреча начнется в 16:30 мск на стадионе «Ростов Арена». Главный арбитр матча — Сергей Карасев (Москва). В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
«Локомотив» занимает шестое место в чемпионате, а «Ростов» — седьмое, но у железнодорожников на 8 очков больше: 44 против 36. Команды уже три раза играли между собой в этом сезоне и встретятся еще дважды. Дело в том, что они попали в одну группу на Пути РПЛ Кубка России, где «Локо» победил дома 1:0, а в Ростове-на-Дону в основное время была зафиксирована ничья 2:2, после чего гости оказались удачливее в серии пенальти. В московском матче первого круга РПЛ «Локомотив» опять победил, теперь со счетом 3:2, сегодня состоится ответная игра, а уже через три дня в Черкизове эти команды разыграют путевку в финал Пути регионов.
В «Ростове» зимой сменился главный тренер — вместо Валерия Карпина командой руководит его бывший помощник Джонатан Альба. При нем ростовчане трижды победили в гостях, но пока ни разу не выиграли дома (ничья и два поражения). Но и у команды Михаила Галактионова этой весной на выезде в РПЛ ничья и два поражения. Результаты прошедших матчей и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.
Сразу три футболиста «Ростова» пропустят игру из-за перебора карточек: Умар Сако, Егор Голенков и Иван Комаров. У «Локомотива» подобных потерь нет.
Букмекеры не видят явного фаворита, но предпочтение отдают хозяевам. Коэффициент на победу «Ростова» равен 2,27, на выигрыш «Локомотива» — 3,00, на ничью — 3,65. С большей долей отличатся обе команды и голов будет много. Ставку «обе забьют — да» предлагают за 1,57, «обе забьют — нет» — 2,30. Тотал больше 2.5 мячей — 1,66. Меньше — 2,14.