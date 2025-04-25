Игрок «Спартака» нарушил ПДД более 300 раз за два года

Самыми частыми штрафами у футболиста стали превышение скорости (268 раз), неоплаченная парковка/парковка в неположенном месте (37 раз), несоблюдение знаков (22 раза). Еще дважды он проезжал на красный свет. Также известно, что все штрафы, кроме одного, футболист уже оплатил.