Игрок «Спартака» нарушил ПДД более 300 раз за два года

Источник отмечает, что в этом году Хлусевич получил уже 34 штрафа. Общая сумма за все время составила 544 тысячи рублей.
Самыми частыми штрафами у футболиста стали превышение скорости (268 раз), неоплаченная парковка/парковка в неположенном месте (37 раз), несоблюдение знаков (22 раза). Еще дважды он проезжал на красный свет. Также известно, что все штрафы, кроме одного, футболист уже оплатил.
В турнирной таблице национального первенства «Спартак» расположился на третьем месте, набрав 50 очков. Возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар», набравший 55 очков, на втором месте — петербургский «Зенит», в активе которого 53 очка.
В центральный матче 26-го тура РПЛ «Спартак» сыграет с ЦСКА. Встреча пройдет 26 апреля на «Лукойл Арене» и начнется в 19:30 по московскому времени.