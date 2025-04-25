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Игрок «Спартака» нарушил ПДД более 300 раз за два года

Как сообщает «Постньюс», защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич 364 раза нарушил ПДД за два года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Александр Щербак/ТАСС

Источник отмечает, что в этом году Хлусевич получил уже 34 штрафа. Общая сумма за все время составила 544 тысячи рублей.

Самыми частыми штрафами у футболиста стали превышение скорости (268 раз), неоплаченная парковка/парковка в неположенном месте (37 раз), несоблюдение знаков (22 раза). Еще дважды он проезжал на красный свет. Также известно, что все штрафы, кроме одного, футболист уже оплатил.

В турнирной таблице национального первенства «Спартак» расположился на третьем месте, набрав 50 очков. Возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар», набравший 55 очков, на втором месте — петербургский «Зенит», в активе которого 53 очка.

В центральный матче 26-го тура РПЛ «Спартак» сыграет с ЦСКА. Встреча пройдет 26 апреля на «Лукойл Арене» и начнется в 19:30 по московскому времени.