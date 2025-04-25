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Стали известны составы на матч «Динамо» Мх — «Краснодар»

Махачкалинское «Динамо» и «Краснодар» назвали стартовые составы на матч 26‑го тура Российской Премьер‑лиги.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдет в пятницу в Каспийске и начнется в 19:30 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым (Азов).

Стартовый состав «Динамо»: Тимур Магомедов (вратарь), Джемал Табидзе, Идар Шумахов (капитан), Валентин Пальцев, Мохаммед Аззи, Никита Глушков, Темиркан Сундуков, Хуссем Мрезиг, Джавад, Гамид Агаларов, Эгаш Касинтура.

Стартовый состав «Краснодара»: Станислав Агкацев (вратарь), Сергей Петров, Лукас Оласа, Витор Тормена, Диего Коста, Александр Черников, Эдуард Сперцян (капитан), Батчи, Кевин Ленини, Джон Кордоба, Мозес.

Махачкалинское «Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/2025. Команда набрала 27 очков за 25 матчей. «Краснодар» имеет в своем активе 55 баллов и находится на первой строчке, на 2 балла опережая петербургский «Зенит».