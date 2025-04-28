Очень хотели найти: Генич — о пенальти «Спартака» в ворота ЦСКА

Напомним, ЦСКА обыграл «Спартак» на выезде в матче 26-го тура РПЛ со счетом 2:1. В составе победителей отличились Сауль Гуарирапа (44-я минута) и Кристиян Бистрович (89). У красно-белых с пенальти гол забил Эсекьель Барко (87).
— Пенальти был из серии «Очень хотели найти — и нашли». Я бы ни за что такие пенальти не ставил. Не вижу эту руку [Джамалутдина Абдулкадырова]. Тем более что ее поднимает спартаковец Ливай Гарсия. Кирилл Левников подсобил с этим 11-метровым, — приводит слова Генича журналист Сергей Егоров в своем канале на Boosty.
В текущем сезоне ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. «Спартак» располагается на 4-м месте, отставая от армейцев на одно очко. Лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар» с 58 баллами. На втором месте располагается «Зенит».
После 26-го тура суперкомпьютер Opta обновил прогноз на чемпиона РПЛ сезона-2024/25.
Шансы клубов РПЛ на золото после 26 туров по версии Opta:
«Краснодар»: вероятность чемпионства — 68,4%;
«Зенит»: вероятность чемпионства — 29,9%;
ЦСКА: вероятность чемпионства — 1,1%;
«Спартак»: вероятность чемпионства — 0,7%.