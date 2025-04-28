Очень хотели найти: Генич — о пенальти «Спартака» в ворота ЦСКА

— Пенальти был из серии «Очень хотели найти — и нашли». Я бы ни за что такие пенальти не ставил. Не вижу эту руку [Джамалутдина Абдулкадырова]. Тем более что ее поднимает спартаковец Ливай Гарсия. Кирилл Левников подсобил с этим 11-метровым, — приводит слова Генича журналист Сергей Егоров в своем канале на Boosty.