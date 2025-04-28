В «Динамо» назвали цели на летнее трансферное окно

Напомним, лидер «Динамо» Константин Тюкавин вернется на поле в сентябре после разрыва передней крестообразной связки. Полузащитник Артур Гомес приступит к тренировкам с общей группой только на зимних сборах. О сроках восстановления форварда Эль-Мехди Маухуба пока ничего не известно.
«Что касается позиций (на усиление), это связано с нашими потребностями. После зимнего трансферного окна команда была укомплектована, и это всем было понятно. Тем не менее потребность снова возникла в связи с травмами ведущих игроков. Очевидно, что там будет нужно усиление впереди», — приводит слова Пивоварова «РИА Новости Спорт», который отметил, что клуб будет искать центрального нападающего и атакующего полузащитника.
Также Пивоваров сообщил, что «Динамо» будет искать игрока в защиту.
«У нас Милан Майсторович по-прежнему травмирован, поэтому у нас недобор игроков, если не продлим контракт с Фабианом Бальбуэна», — добавил генеральный директор бело-голубых.
В текущем сезоне РПЛ команда Марцели Лички располагается на пятом месте в турнирной таблице с 47 очками. Лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар» с 58 баллами. На втором месте располагается «Зенит». Третью строчку занимает ЦСКА.