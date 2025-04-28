В «Динамо» назвали цели на летнее трансферное окно

«Что касается позиций (на усиление), это связано с нашими потребностями. После зимнего трансферного окна команда была укомплектована, и это всем было понятно. Тем не менее потребность снова возникла в связи с травмами ведущих игроков. Очевидно, что там будет нужно усиление впереди», — приводит слова Пивоварова «РИА Новости Спорт», который отметил, что клуб будет искать центрального нападающего и атакующего полузащитника.