Футбольное «Динамо» обсудит с Овечкиным празднование рекорда

Овечкин является воспитанником хоккейного «Динамо». В 2022 году он принял участие в товарищеском матче между футбольными командами «Динамо» и «Амкал», который завершился победой бело-голубых со счетом 5:0. Овечкин вышел на поле с первых минут и забил мяч.