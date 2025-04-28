Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Футбольное «Динамо» обсудит с Овечкиным празднование рекорда

«Динамо» обсудит с хоккеистом совместное празднование рекорда по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. Об этом сообщил председатель совета директоров клуба Дмитрий Гафин.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол, который стал для него 895-м в карьере. Эта шайба позволила российскому хоккеисту превзойти снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки. На данный момент в активе Овечкина 897 голов.

«Отметить рекорд Овечкина летом? Сейчас Александр сконцентрирован на плей-офф НХЛ. После того как он закончит сезон и, надеюсь, выиграет Кубок Стэнли, мы с ним это обсудим», — цитирует Гафина ТАСС.

Овечкин является воспитанником хоккейного «Динамо». В 2022 году он принял участие в товарищеском матче между футбольными командами «Динамо» и «Амкал», который завершился победой бело-голубых со счетом 5:0. Овечкин вышел на поле с первых минут и забил мяч.