Футбольное «Динамо» обсудит с Овечкиным празднование рекорда

6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол, который стал для него 895-м в карьере. Эта шайба позволила российскому хоккеисту превзойти снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки. На данный момент в активе Овечкина 897 голов.
«Отметить рекорд Овечкина летом? Сейчас Александр сконцентрирован на плей-офф НХЛ. После того как он закончит сезон и, надеюсь, выиграет Кубок Стэнли, мы с ним это обсудим», — цитирует Гафина ТАСС.
Овечкин является воспитанником хоккейного «Динамо». В 2022 году он принял участие в товарищеском матче между футбольными командами «Динамо» и «Амкал», который завершился победой бело-голубых со счетом 5:0. Овечкин вышел на поле с первых минут и забил мяч.