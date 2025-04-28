Романцев — о поражении «Спартака»: Этот VAR меня уже достал

Напомним, ЦСКА обыграл «Спартак» на выезде в матче 26-го тура РПЛ со счетом 2:1.
Главный арбитр встречи Кирилл Левников дважды просматривал видеоповтор на предмет пенальти в ворота ЦСКА. В эпизоде с Маркиньосом судья не увидел нарушения. В моменте с попаданием мяча в руку Джамалутдину Абдулкадырову арбитр указал на 11-метровку отметку.
— Олег Иванович, в этом матче было очень много карточек, и не только в этом матче. Вообще первую желтую карточку Левников уже на четвертой минуте показал полузащитнику «Спартака» Мартинсу. На ваш взгляд, не чересчур ли строгое было судейство в дерби?
— А вот я считаю, что не чересчур строгое! Я редко бываю на стороне судьи, если не сказать, что почти не бываю.
Думаю, тренеры «Спартака» на разборе матча скажут: «Ребята, в центре поля, даже еще на своей половине поля игрок получает мяч спиной к вашим воротам, отдает пас другому игроку, который начинает движение вперед, но особо ничего не сделает, в лучшем случае отдаст на фланг или назад, никакой опасности, перед ним четыре защитника. А вы бьете по ногам, толкаете руками. Вы что, господа, ну хоть чуть-чуть хладнокровнее надо быть в этом отношении. Что же вы сделали, кроме вреда себе и своей команде. Если сзади игрока, ну совершенно не опасного, атакуете?».
Надо разговаривать с игроками — несколько нарушений меня очень расстроили. Так что я не думаю, что к судье какие-то претензии есть.
По назначению или не назначению пенальти — этот ВАР меня уже достал. Даже обсуждать это не хочу, — приводит слова Романцева «Московский комсомолец».
В текущем сезоне ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. «Спартак» располагается на 4-м месте, отставая от армейцев на одно очко. Лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар» с 58 баллами. На втором месте располагается «Зенит».
Деян Станкович
Марко Николич
Эсекиэль Барко
87′
Сауль Гуарирапа
44′
Кристиян Бистрович
(Рифат Жемалетдинов)
89′
98
Александр Максименко
89′
4
Алексис Дуарте
61′
6
Срджан Бабич
41′
90+3′
5
Эсекиэль Барко
88′
35
Кристофер Мартинс
4′
8
Маркиньос
18
Наиль Умяров
80′
22
Михаил Игнатов
25
Данил Пруцев
64′
2
Олег Рябчук
97
Даниил Денисов
46′
47
Роман Зобнин
9
Манфред Угальде
46′
11
Ливай Гарсия
77
Тео Бонгонда
65′
19
Хесус Мануэль Медина
35
Игорь Акинфеев
4
Виллиан Роша
22
Милан Гайич
60′
27
Роберту Барбоза Мойзес
90+5′
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
51
Джамалутдин Абдулкадыров
15
Миралем Пьянич
51′
89′
19
Рифат Жемалетдинов
21
Аббосбек Файзуллаев
16′
72′
17
Кирилл Глебов
88′
9
Сауль Гуарирапа
80′
11
Тамерлан Мусаев
20
Секу Койта
72′
25
Кристиян Бистрович
6
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
10
3
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
2
13
Фолы
12
1
Офсайды
2
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти