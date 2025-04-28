Романцев — о поражении «Спартака»: Этот VAR меня уже достал

— А вот я считаю, что не чересчур строгое! Я редко бываю на стороне судьи, если не сказать, что почти не бываю.



Думаю, тренеры «Спартака» на разборе матча скажут: «Ребята, в центре поля, даже еще на своей половине поля игрок получает мяч спиной к вашим воротам, отдает пас другому игроку, который начинает движение вперед, но особо ничего не сделает, в лучшем случае отдаст на фланг или назад, никакой опасности, перед ним четыре защитника. А вы бьете по ногам, толкаете руками. Вы что, господа, ну хоть чуть-чуть хладнокровнее надо быть в этом отношении. Что же вы сделали, кроме вреда себе и своей команде. Если сзади игрока, ну совершенно не опасного, атакуете?».