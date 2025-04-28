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Романцев — о поражении «Спартака»: Этот VAR меня уже достал

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев прокомментировал судейство в матче 26-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА (1:2).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК «Спартак»

Напомним, ЦСКА обыграл «Спартак» на выезде в матче 26-го тура РПЛ со счетом 2:1.

Главный арбитр встречи Кирилл Левников дважды просматривал видеоповтор на предмет пенальти в ворота ЦСКА. В эпизоде с Маркиньосом судья не увидел нарушения. В моменте с попаданием мяча в руку Джамалутдину Абдулкадырову арбитр указал на 11-метровку отметку.

— Олег Иванович, в этом матче было очень много карточек, и не только в этом матче. Вообще первую желтую карточку Левников уже на четвертой минуте показал полузащитнику «Спартака» Мартинсу. На ваш взгляд, не чересчур ли строгое было судейство в дерби?

— А вот я считаю, что не чересчур строгое! Я редко бываю на стороне судьи, если не сказать, что почти не бываю.

Думаю, тренеры «Спартака» на разборе матча скажут: «Ребята, в центре поля, даже еще на своей половине поля игрок получает мяч спиной к вашим воротам, отдает пас другому игроку, который начинает движение вперед, но особо ничего не сделает, в лучшем случае отдаст на фланг или назад, никакой опасности, перед ним четыре защитника. А вы бьете по ногам, толкаете руками. Вы что, господа, ну хоть чуть-чуть хладнокровнее надо быть в этом отношении. Что же вы сделали, кроме вреда себе и своей команде. Если сзади игрока, ну совершенно не опасного, атакуете?».

Надо разговаривать с игроками — несколько нарушений меня очень расстроили. Так что я не думаю, что к судье какие-то претензии есть.

По назначению или не назначению пенальти — этот ВАР меня уже достал. Даже обсуждать это не хочу, — приводит слова Романцева «Московский комсомолец».

В текущем сезоне ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко. «Спартак» располагается на 4-м месте, отставая от армейцев на одно очко. Лидерство в чемпионате России удерживает «Краснодар» с 58 баллами. На втором месте располагается «Зенит».

Спартак
1:2
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 26
26.04.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена, 39018 зрителей
Главные тренеры
Деян Станкович
Марко Николич
Голы
Спартак
Эсекиэль Барко
87′
ЦСКА
Сауль Гуарирапа
44′
Кристиян Бистрович
(Рифат Жемалетдинов)
89′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
89′
4
Алексис Дуарте
61′
6
Срджан Бабич
41′
90+3′
5
Эсекиэль Барко
88′
35
Кристофер Мартинс
4′
8
Маркиньос
18
Наиль Умяров
80′
22
Михаил Игнатов
25
Данил Пруцев
64′
2
Олег Рябчук
97
Даниил Денисов
46′
47
Роман Зобнин
9
Манфред Угальде
46′
11
Ливай Гарсия
77
Тео Бонгонда
65′
19
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
4
Виллиан Роша
22
Милан Гайич
60′
27
Роберту Барбоза Мойзес
90+5′
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
51
Джамалутдин Абдулкадыров
15
Миралем Пьянич
51′
89′
19
Рифат Жемалетдинов
21
Аббосбек Файзуллаев
16′
72′
17
Кирилл Глебов
88′
9
Сауль Гуарирапа
80′
11
Тамерлан Мусаев
20
Секу Койта
72′
25
Кристиян Бистрович
Статистика
6
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
10
3
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
2
13
Фолы
12
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти