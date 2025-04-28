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«Ничего сверхъестественного». Карпин — о матче «Спартак» — ЦСКА

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не увидел футбола особого качества в дерби между «Спартаком» и ЦСКА.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Встреча в рамках 26-го тура Российской Премьер-лиги завершилась победой армейцев со счетом 2:1. В составе команды Марко Николича отличились нападающий Сауль Гуарирапа и полузащитник Кристиян Бистрович. За красно-белых забил полузащитник Эсекьель Барко с пенальти, назначенный после просмотра видеоповтора за игру рукой в своей штрафной площади защитника Джамалутдина Абдулкадырова.

— Как вам матч «Спартак» — ЦСКА?

— Нормально. Ничего сверхъестественного. Качество футбола было нормальным, — сказал Карпин «Матч ТВ».

ЦСКА с 51 очком поднялся на третью строчку в турнирной таблице, «Спартак» (50 очков) опустился на четвертое место. Лидирует «Краснодар», набравший 58 очков.