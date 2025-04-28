«Ничего сверхъестественного». Карпин — о матче «Спартак» — ЦСКА

Встреча в рамках 26-го тура Российской Премьер-лиги завершилась победой армейцев со счетом 2:1. В составе команды Марко Николича отличились нападающий Сауль Гуарирапа и полузащитник Кристиян Бистрович. За красно-белых забил полузащитник Эсекьель Барко с пенальти, назначенный после просмотра видеоповтора за игру рукой в своей штрафной площади защитника Джамалутдина Абдулкадырова.