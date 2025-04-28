«Ничего сверхъестественного». Карпин — о матче «Спартак» — ЦСКА

Встреча в рамках 26-го тура Российской Премьер-лиги завершилась победой армейцев со счетом 2:1. В составе команды Марко Николича отличились нападающий Сауль Гуарирапа и полузащитник Кристиян Бистрович. За красно-белых забил полузащитник Эсекьель Барко с пенальти, назначенный после просмотра видеоповтора за игру рукой в своей штрафной площади защитника Джамалутдина Абдулкадырова.
— Как вам матч «Спартак» — ЦСКА?
— Нормально. Ничего сверхъестественного. Качество футбола было нормальным, — сказал Карпин «Матч ТВ».
ЦСКА с 51 очком поднялся на третью строчку в турнирной таблице, «Спартак» (50 очков) опустился на четвертое место. Лидирует «Краснодар», набравший 58 очков.