Семак: Нельзя говорить, что «Зенит» стал играть хуже

«Что поменялось по сравнению с прошлым сезоном? Ничего. Я думаю, что в этом сезоне чуть-чуть сделали шаг вперёд, очков набираем больше, но и “Краснодар” — не меньше. Поэтому вся борьба впереди. Это интересно. Посмотрите статистику, это первый сезон, где мы одержали 30 побед, впервые за семь лет, которые я работаю в “Зените”. Как можно говорить, что мы играем хуже?» — приводит слова Сергея Семака «РБ Спорт».