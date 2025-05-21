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Семак: Нельзя говорить, что «Зенит» стал играть хуже

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о результатах команды в текущем сезоне и о чемпионской гонке в Российской Премьер-лиге.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

Сергей Семак отметил, что в нынешнем чемпионате петербуржцы добыли 30 побед — это лучший показатель за время работы Семака в клубе.

«Что поменялось по сравнению с прошлым сезоном? Ничего. Я думаю, что в этом сезоне чуть-чуть сделали шаг вперёд, очков набираем больше, но и “Краснодар” — не меньше. Поэтому вся борьба впереди. Это интересно. Посмотрите статистику, это первый сезон, где мы одержали 30 побед, впервые за семь лет, которые я работаю в “Зените”. Как можно говорить, что мы играем хуже?» — приводит слова Сергея Семака «РБ Спорт».

«Мы не смогли заменить Клаудиньо, Вендел не всегда появляется. Есть у нас определенные вопросы, касаемо того, кто будет играть в центральной зоне. Естественно, чем ниже качество игроков, которые играют в центре, тогда и уровень игры немножко меняется. Результаты остаются на обычном уровне. Мы почти каждый год — за исключением прошлого, когда набрали меньше, — набираем примерно одинаковое количество очков», — добавил Семак.

За тур до окончания «Зенита» подопечные Сергея Семака набрали 63 очка и занимают второе место в турнирной таблице, на один балл отставая от лидирующего «Краснодара». Южане дома играют с футболистами московского «Динамо», а сине-бело-голубые в Санкт-Петербурге примут грозненский «Ахмат». 30-й тур Российской Премьер-лиги пройдет в субботу, 24 мая. Все матчи игрового дня начнутся в одно время — 16:30 по московскому времени.

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