Полузащитник «Зенита» Вендел не перейдет в «Ботафого»

«Зенит» и «Ботафого» зимой договорились о летнем трансфере Вендела в клуб бразильской Серии А за 20 миллионов евро. Ранее сообщалось, что футболист уже улетел в Бразилию и не сыграет за «Зенит» на финише сезона. Вендел получил травму в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (2:1). Восстановление игрок проводит на родине.