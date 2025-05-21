Полузащитник «Зенита» Вендел не перейдет в «Ботафого»

По данным источника, клубы решили расторгнуть трансферное соглашение, поэтому игрок остается на контракте с «Зенитом» и начнет подготовку к сезону вместе с сине-бело-голубыми. Отмечается, что у владельца «Ботафого» Джона Текстора возникли серьезные финансовые проблемы, из-за которых клуб вынужден отказываться от многих сделок.
«Зенит» и «Ботафого» зимой договорились о летнем трансфере Вендела в клуб бразильской Серии А за 20 миллионов евро. Ранее сообщалось, что футболист уже улетел в Бразилию и не сыграет за «Зенит» на финише сезона. Вендел получил травму в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (2:1). Восстановление игрок проводит на родине.
Венделу 27 лет. Бразилец перешел в «Зенит» из португальского «Спортинга» в 2020 году за 20,3 млн евро. В сезоне-2024/25 Вендел провел за «Зенит» 27 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и выполнил 13 результативных передач.