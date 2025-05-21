После скандала Тикнизян принял участие в тренировке «Локомотива»

19 мая «Локомотив» сыграл вничью с ЦСКА в домашнем матче 29‑го тура Российской Премьер-лиги со счетом 2:2. Тикнизян после матча рассказал журналистам, что его не устраивает игровое время и после завершения сезона он будет просить руководство железнодорожников отпустить его.
Telegram-канал клуба опубликовал фотографии с занятия команды на базе в Баковке, на котором присутствовал армянский игрок. Перед тренировкой футболисты поздравили главного тренера Михаила Галактионова с днем рождения. 21 мая специалисту исполнился 41 год.
Накануне в СМИ появилась информация, что Наир Тикнизян был отстранен от тренировок с основой. Однако главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов опроверг эти слухи.
В 2025 году Тикнизян один раз вышел в стартовом составе и провел 90 минут. Это произошло в матче 20-го тура с «Ахматом» (1:1). В текущем сезоне футболист принял участие в 33 матчах за железнодорожников во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.
«Локомотив» с 50 очками занимает шестое место в таблице РПЛ. В следующем туре команда в гостях сыграет с тольяттинским «Акроном» 24 мая.