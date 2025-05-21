После скандала Тикнизян принял участие в тренировке «Локомотива»

В 2025 году Тикнизян один раз вышел в стартовом составе и провел 90 минут. Это произошло в матче 20-го тура с «Ахматом» (1:1). В текущем сезоне футболист принял участие в 33 матчах за железнодорожников во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.