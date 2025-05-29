«Спартак» интересуется защитником, которого хотел купить «Зенит»

По информации источника, «красно-белые» готовы заплатить за 25-летнего уругвайца 10 млн евро. «Расинг» не против расстаться с игроком и уже начал искать ему замену.
Минувшей зимой интерес к Мартирене проявлял «Зенит», но клуб из Санкт-Петербурга не смог договориться с «Расингом» и вышел из переговоров.
Мартирена перешел в «Расинг» летом 2023 года из «Ливерпуля Монтевидео» за 2,36 млн евро. В этом сезоне уругваец провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал пять голевых передач.