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«Локомотив» отклонил предложение «Црвены Звезды» по Тикнизяну

Московский «Локомотив» отклонил первое предложение «Црвены Звезды» по трансферу защитника Наира Тикнизяна. Об этом сообщает «Чемпионат».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, сербский клуб предложил около 2 млн евро с учетом бонусов, однако «железнодорожников» не устроило такое предложение. Переговоры между клубами продолжаются.

Ранее Тикнизян публично выразил недовольство своим игровым временем и заявил о желании сменить клуб.

Тикнизян перешел в «Локомотив» летом 2021 года из ЦСКА за 5,5 млн евро. За четыре года он провел за «железнодорожников» 122 матча, в которых забил 16 мячей и отдал 17 голевых передач.

Зимой 2024 года Тикнизян отказался переходить в «Зенит», который был готов заплатить за него 8 млн евро. Клуб из Санкт-Петербурга предлагал 26-летнему футболисту контракт с зарплатой 1,2 млн евро в год, однако он от него отказался.