«Локомотив» отклонил предложение «Црвены Звезды» по Тикнизяну

Зимой 2024 года Тикнизян отказался переходить в «Зенит», который был готов заплатить за него 8 млн евро. Клуб из Санкт-Петербурга предлагал 26-летнему футболисту контракт с зарплатой 1,2 млн евро в год, однако он от него отказался.