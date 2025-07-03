Быстров — о Жерсоне: лучше одна дорогая покупка, чем пять бестолковых

Ранее в СМИ сообщили, что переход Жерсона в «Зенит» не состоится. Отмечалось, что футболист принял предложение саудовского «Аль-Насра», за который выступает Криштиану Роналду. Позднее председатель правления «Зенита» Александр Медведев опроверг эту информацию.
«По-моему, курс “Зенита” уже давно известен — ставка делается на иностранцев. Для чемпионата приобретение “Зенитом” Жерсона — хорошо. Чем больше сильных легионеров, тем интереснее чемпионат.
Любой клуб усиливается, в том числе и “Зенит”. Лучше сделать одну дорогую покупку, чем сделать пять дешевых и бестолковых. У меня нет представления, что за игрок Жерсон. Но раз он столько денег стоит, то, наверное, качественный футболист», — приводит слова Быстрова «Чемпионат».
28‑летний бразилец Жерсон — капитан «Фламенго». В нынешнем сезоне полузащитник провел за команду из Рио‑де‑Жанейро 28 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.
В минувшем сезоне РПЛ «Зенит» занял второе место, уступив одно очко «Краснодару». Команда Сергея Семака впервые с 2018 года не смогла завоевать золотые медали чемпионата России.