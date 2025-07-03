Быстров — о Жерсоне: лучше одна дорогая покупка, чем пять бестолковых

«По-моему, курс “Зенита” уже давно известен — ставка делается на иностранцев. Для чемпионата приобретение “Зенитом” Жерсона — хорошо. Чем больше сильных легионеров, тем интереснее чемпионат.



Любой клуб усиливается, в том числе и “Зенит”. Лучше сделать одну дорогую покупку, чем сделать пять дешевых и бестолковых. У меня нет представления, что за игрок Жерсон. Но раз он столько денег стоит, то, наверное, качественный футболист», — приводит слова Быстрова «Чемпионат».