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Черчесов ответил, сможет ли Дзюба стать хорошим тренером

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о нападающем «Акрона» Артеме Дзюбе.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Максим Константинов/ТАСС

Артем Дзюба заявлял, что после завершения карьеры попробует стать тренером или пойдет в кино. Футболист отмечал, что у него неплохие данные для того, чтобы стать актером.

«Это самый сложный вопрос, я к этому не готов (смеется). Лидерские качества у него есть, но тренер— абсолютно другая профессия. Этому надо учиться», — приводит слова Черчесова «РИА Новости Спорт», который ответил на вопрос о том, сможет ли Дзюба стать хорошим тренером.

В минувшем сезоне Дзюба провел за «Акрон» 24 матча во всех турнирах, в которых забил десять мячей и отдал семь голевых передач. 1 июня тольяттинцы объявили о продлении контракта с 36-летним нападающим еще на один сезон.

«Акрон» завершил дебютный сезон в РПЛ на девятом месте. Новый сезон чемпионата России стартует 18 июля.

Ранее Дзюба дал совет молодым футболистам.

"Как в молодости справлялся с конкуренцией с более старшим поколением? Только выслушивая и работая. Закусив, как говорится, все свои амбиции, работаешь, работаешь и работаешь. В мое время, как бы ты ни смотрелся на поле, даже неплохо, все равно тебя критиковали.

Сейчас немного другое поколение. Поэтому надо просто замолчать, работать и делать свое дело. Доказывать все на поле. Как справлялся с давлением? Я всегда любил давление, мне с детства нравилось соревноваться и стремиться быть лучше«, — приводит слова Дзюбы пресс-служба “Акрона”.

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