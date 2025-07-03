Черчесов ответил, сможет ли Дзюба стать хорошим тренером

"Как в молодости справлялся с конкуренцией с более старшим поколением? Только выслушивая и работая. Закусив, как говорится, все свои амбиции, работаешь, работаешь и работаешь. В мое время, как бы ты ни смотрелся на поле, даже неплохо, все равно тебя критиковали.