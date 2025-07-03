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Источник: «Фейеноорд» намерен купить форварда «Спартака» Угальде

Как сообщает 1908nl, нидерландский «Фейеноорд» хочет приобрести нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

По информации издания, клуб из Роттердама уже сделал «Спартаку» предложение о покупке футболиста летом. По данным источника, «Фейеноорд» не смущает высокая трансферная стоимость костариканца.

В прошедшем сезоне 23‑летний форвард с 17 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-лиги.

Угальде перешел в «Спартак» из нидерландского «Твенте» в январе 2024 года за 13 миллионов евро. Действующий трудовой контракт игрока сборной Коста-Рики с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро.

В матче 30-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин. Эта победа позволила команде набрать 57 очков за весь турнир и завершить его на четвертой строчке турнирной таблицы. «Краснодар» завершил чемпионат на первом месте, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов. Бронзу завоевал московский ЦСКА — 59 очков.