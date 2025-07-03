Источник: «Фейеноорд» намерен купить форварда «Спартака» Угальде

Угальде перешел в «Спартак» из нидерландского «Твенте» в январе 2024 года за 13 миллионов евро. Действующий трудовой контракт игрока сборной Коста-Рики с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро.