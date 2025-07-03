В ЦСКА обсудят с Акинфеевым будущее после сезона-2025/26

Акинфеев — воспитанник школы московского ЦСКА. За всю карьеру он ни разу не играл за другой клуб. За основную команду он выступает с 2003 года по настоящее время. Вместе с клубом российский футболист шесть раз выигрывал чемпионат России, восемь раз Кубок России, семь раз — суперкубок страны. Также в 2005 году он завоевал Кубок УЕФА. В составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.