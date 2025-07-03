В ЦСКА обсудят с Акинфеевым будущее после сезона-2025/26

ЦСКА обсудит будущее вратаря Игоря Акинфеева в футбольном клубе после окончания сезона-2025/26, все будет зависеть от желания игрока. Текущий контракт 39-летнего Акинфеева с армейками рассчитан до конца сезона-2025/26.
«Конечно, мы договорились обсудить будущее с Игорем Акинфеевым после окончания следующего сезона. Сейчас он с нами точно сезон. Дальше все будет зависеть исключительно от его желания, поэтому времени достаточно, чтобы определиться», — приводит слова Бабаева ТАСС.
Акинфеев — воспитанник школы московского ЦСКА. За всю карьеру он ни разу не играл за другой клуб. За основную команду он выступает с 2003 года по настоящее время. Вместе с клубом российский футболист шесть раз выигрывал чемпионат России, восемь раз Кубок России, семь раз — суперкубок страны. Также в 2005 году он завоевал Кубок УЕФА. В составе сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.
В сезоне-2024/2025 ЦСКА занял третье место в Российской Премьер-лиге и выиграл Кубок России. В межсезонье клуб покинул главный тренер Марко Николич, который возглавил греческий АЕК. Новым наставником красно-синих стал 49-летний Фабио Челестини, который в прошлом сезоне привел «Базель» к победе в чемпионате и Кубке Швейцарии.