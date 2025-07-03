«Зенит» уговаривает Сергеева перейти в «Спартак»

«Динамо» предложило «Крыльям» 300 млн рублей (3,2 млн евро) за Сергеева и договорилось с ним о трехлетнем контракте с зарплатой 1,2 млн евро год. 30-летний нападающий принял это предложение и прошел медосмотр для бело-голубых, но затем в переговоры вмешался «Спартак», предложивший за Сергеева 400 млн рублей (4,3 млн евро).