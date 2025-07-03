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«Зенит» уговаривает Сергеева перейти в «Спартак»

«Зенит» и «Спартак» затягивают переход нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в московское «Динамо». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

Прошлым летом Сергеев перешел из «Зенита» в «Крылья» за 2 млн евро, сохранив при этом за собой право первоочередного выкупа игрока. Согласно условиям контракта, «Зенит» в течение трех рабочих дней может повторить любое предложение, полученное самарцами от другого клуба.

«Динамо» предложило «Крыльям» 300 млн рублей (3,2 млн евро) за Сергеева и договорилось с ним о трехлетнем контракте с зарплатой 1,2 млн евро год. 30-летний нападающий принял это предложение и прошел медосмотр для бело-голубых, но затем в переговоры вмешался «Спартак», предложивший за Сергеева 400 млн рублей (4,3 млн евро).

1 июля «Спартак» сделал новое предложение по нападающему, увеличив его на 1 млн рублей. Благодаря этому «Зенит» получил три рабочих дня, чтобы повторить новое предложение. Предполагается, что таким образом «Зенит» и «Спартак» затягивают переход Сергеева в «Динамо».

По информации журналиста Ивана Карпова, председатель правления «Зенита» Александр Медведев лично звонил Сергееву и убеждал его перейти в «Спартак», а не в «Динамо». Также нападающему поступают звонки от высокопоставленных жителей Санкт-Петербурга.

Отмечается, что в «Зените» опасаются, что переход Сергеева в «Динамо» может осложнить сине-бело-голубым борьбу за чемпионство в предстоящем сезоне. При этом питерцы пока не рассматривают возможность возвращения Сергеева в летнее трансферное окно.

В прошлом сезоне Сергеев провел за «Крылья Советов» 25 матчей, в которых забил девять мячей и отдал две голевые передачи. Его контракт с самарским клубом рассчитан до лета 2027 года.